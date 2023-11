«Ce n’est pas le carton rouge qui a changé le match, c’est la corruption» : John Textor dérape après la défaite de son club Botafogo

Ce jeudi 2 novembre, le président de l’OL, John Textor, a été poursuivi en justice par la fédération brésilienne de football après un dérapage lors de la défaite de son autre club, Botafogo, face à Palmeiras.

C’est un dérapage qui n’a pas été apprécié par les Brésiliens. Après les incidents survenus lors du match OM-OL dimanche 29 octobre dernier ayant conduit au report de la rencontre, le président américain de l’OL, John Textor, s’est déplacé à Botafogo pour assister à la rencontre entre son équipe et Palmeiras, ce jeudi 2 novembre.

Mais alors qu’elle menait 3-0 à la mi-temps, Botafogo s’est finalement incliné face à son rival du soir. Une défaite amère pour John Textor ayant provoqué sa colère et un gros dérapage en fin de rencontre.

«Ce n’est pas le carton rouge qui a changé le match, c’est la corruption. C’est du vol. L’arbitre doit démissionner demain, ce championnat est une blague. Personne ne mérite ça, ils peuvent m’expulser. C’est de la corruption, cela doit changer», s’est emporté John Textor.

Ces mots et accusations pour corruption ont suscité la polémique. Quelques heures après ce dérapage, la fédération brésilienne de football (CBF) a décidé de réagir en poursuivant en justice le président de l’OL.

John Textor está sendo processado criminalmente pela CBF, após alegar corrupção no #Brasileirão2023.





O norte-americano fez as acusações depois da derrota sofrida para o Palmeiras. As informações são da nossa @moniquedanello. pic.twitter.com/eiANf1VcGO

— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) November 2, 2023