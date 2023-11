Israel Barona, jeune star équatorienne du surf, est décédé à 34 ans

La star du surf en Équateur, Israel Barona, est décédé dans la nuit du mardi 31 octobre, a annoncé la police nationale du Salvador sur son compte X (ancien Twitter). Il aurait subi une série d’attaques cardiaques dans sa chambre d’hôtel de la ville d’El Zonte, au Salvador.

Le sportif équatorien Israel Barona espérait se qualifier pour les épreuves de surf des Jeux Olympiques 2024 de Paris, qui auront lieu à Teahupo’o, à Tahiti. Mais le jeune homme, considéré comme une véritable star de la glisse en Équateur, est décédé à l’âge de 34 ans. Après une série d’attaques cardiaques auxquelles il aurait succombé, il a été retrouvé par la police nationale du Salvador dans sa chambre d’hôtel de la ville d’El Zonte, une ville prisée par les surfeurs du monde entier.

Sur son compte X (ancien Twitter), la police nationale du Salvador a publié un communiqué mardi 31 octobre, pour annoncer le décès du sportif. «Nous signalons la mort du surfeur équatorien Joshua Israel Barona, qui a été pris de convulsions alors qu’il se trouvait dans un hôtel à El Zonte, La Libertad. Il a été transporté dans un centre médical, mais il était déjà mort. La thèse de l’homicide a été écartée», est-il écrit dans la publication.

Israel Barona laisse derrière lui son fils, le petit Tiago, âgé de 2 ans, né de son union avec Marie-Christine Amyot, une ancienne surfeuse québécoise désormais influenceuse. Sur son compte Instagram, la jeune femme a publié une photographie de son cher et tendre samedi 4 novembre 2023. «Mon cœur est brisé, je ne comprends pas, rien n’a de sens», a écrit la surfeuse à destination de ses 12.000 abonnés.

Une perte tragique pour les sportifs équatoriens

La sœur du surfeur émérite, Dominic Barona Matute, également l’une des surfeuses les plus en vue d’Équateur, a fait part de son chagrin sur son compte Instagram vendredi 3 novembre 2023. «Je n’aurais jamais pu me préparer à un moment comme celui-ci, ni aujourd’hui, ni jamais. On avait tellement de projets ensemble, de spots de vagues à aller surfer, de choses à faire. Depuis toujours, tu es le meilleur frère que Dieu ait pu me donner… et Dieu lui-même me l’a enlevé», a écrit la sportive équatorienne.

Sur X, le comité olympique de l’Équateur a publié dans la foulée mardi 31 octobre une note de condoléances en l’honneur de la disparition du trentenaire. «Les Olympiens présentent leurs sincères condoléances à la famille Barona Matute à l'occasion du décès du grand athlète de la Team Ecuador Surf, Israel Barona Matute. Repose en paix champion...», a-t-il été possible de lire sur le réseau social.

NOTA DE PESAR |





El olimpismo extiende sus sentidas condolencias a la familia Barona Matute, frente al deceso del gran deportista del #TeamEcuador Surf, Israel Barona Matute. Descansa en paz campeón...@wsl @ISAsurfing @PASA_Surf @SurfEcuador pic.twitter.com/ZC6MYWeNHW — Comite_Olimpico_Ecu (@ECUADORolimpico) October 31, 2023





Un projet professionnel plein d’ambition stoppé net

Israel Barona avait commencé sa carrière sur les plages équatoriennes. Depuis l’âge de 10 ans, il ne s’est jamais séparé de sa planche. Son modèle était sa grande sœur, Dominic. Vainqueur d’un grand nombre de compétitions, il avait notamment représenté son pays aux Jeux mondiaux de surf et aux Jeux bolivariens, une compétition semblable aux Jeux olympiques qui a lieu entre les pays d’Amérique du Sud.