Ligue des champions : composition, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur PSV Eidhoven-Lens

Deux semaines après son match nul à domicile (1-1), Lens se déplace, ce mercredi (21h), sur la pelouse du PSV Eindhoven pour la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Composition probable de Lens

Samba - Gradit, Danso, Medina - Frankowski, Abdul Samed, Mendy, Machado - Sotoca, Wahi, Thomasson

Arbitre

Daniel Siebert a été désigné pour diriger la rencontre. Âgé de 29 ans, l’arbitre allemand dispose d’une solide expérience, lui qui arbitre en Bundesliga depuis plus de dix ans. Il a également arbitré une dizaine de matchs en Ligue des champions, dont le PSG à deux reprises lors des victoires sur les terrains du FC Bruges (0-5) et du Maccabi Haifa (1-3).

Stade

Le match se jouera sur la pelouse du stade Philips Stadion (35.000 places). Une enceinte où le PSV Eindhoven est invaincu depuis le début de la saison avec huit victoires en neuf rencontres toutes compétitions confondues. Seul le FC Séville est parvenu à faire match nul au début du mois d’octobre (2-2).

Forme

Depuis le match aller, le PSV Eindhoven a conservé sa cadence dans le championnat des Pays-Bas avec deux nouvelles victoires contre l’Ajax Amsterdam (5-2) et sur le terrain d’Heracles Almelo (6-2). Et la formation entraînée par Peter Bosz survole le début de saison en Eredivisie avec 11 victoires en autant de rencontres (41 buts marqués, 5 buts encaissés). De son côté, Lens a battu Nantes (4-0) avant d'être tenu en échec, le week-end dernier, à Lorient (0-0). Après les 11 premières journées, les Sang et Or occupent la 10e place en Ligue 1.

Match aller

Au match aller, Lens et le PSV Eindhoven se sont quittés sur un match nul sur la pelouse du stade Bollaert-Delelis (1-1). Le club néerlandais avait ouvert le score en seconde période sur une frappe puissante de Johan Bakayoko (54e). Mais Elye Wahi avait égalisé dix minutes plus tard en reprenant un centre de l’extérieur du pied droit (65e).

Situation du groupe

Avant le début des matchs retour, Lens occupe la 2e place du groupe B (5 points) avec un point de retard sur Arsenal (6 points). Séville et le PSV Eindhoven occupent les deux dernières places avec deux points.

Diffusion TV

La rencontre entre le PSV Eindhoven et Lens sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+.