Boxe : un nouveau combat pour Francis Ngannou en décembre ?

Après avoir affronté Tyson Fury, le 28 octobre dernier, Francis Ngannou pourrait remonter sur un ring au mois de décembre pour un second combat de boxe face à l’Anglais Derek Chisora.

Francis Ngannou déjà prêt à remonter sur le ring ? Après sa défaite (contestée) aux points, le 28 octobre dernier, face à Tyson Fury, l’ancien combattant UFC pourrait disputer un second combat de boxe le 23 décembre prochain. Encore à Riyad (Arabie saoudite) et encore contre un Anglais puisqu’il pourrait affronter Derek Chisora.

«Un programme historique»

La tenue de cette confrontation pourrait être annoncée d’ici à mercredi par le promoteur britannique Frank Warren, qui a promis «un programme historique pour la boxe» dans la capitale saoudienne.

S’il a été battu lors de quatre de ses six derniers combats, Derek Chisora (34 victoires, dont 23 avant la limite, 13 défaites) demeure populaire et sera évidemment un adversaire de taille pour Francis Ngannou.

Mais le Camerounais a impressionné face au «Gipsy King», qui avait été envoyé au tapis lors du 3e round et, s’il s’était incliné, il avait gagné toute l’estime du monde de la boxe. Et à l’issue de sa défaite, il avait fait part de sa volonté de boxer à nouveau.

«Je suis prêt à combattre n’importe quand et je suis sûr que je vais m’améliorer, avait-il confié. (…) Je vais travailler encore et revenir avec un peu plus de sensations et de connaissances. Au début, j’étais un peu nerveux, c’était un nouveau sport pour moi. Mais maintenant, je sais que je peux le faire, tenez-vous prêt.» Si son prochain combat se confirme, Derek Chisora sait à quoi s’en tenir.