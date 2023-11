Masters : Novak Djokovic fracasse deux raquettes avant de battre Holger Rune (vidéo)

Novak Djokovic a dû lutter, dimanche soir, pour venir à bout d’Holger Rune aux Masters à Turin (7-6, 6-7, 6-3), allant jusqu’à fracasser deux raquettes avec son pied.

Il est passé par toutes les émotions. Bousculé pour son entrée en lice, dimanche soir, aux Masters à Turin (Italie), Novak Djokovic (36 ans) est venu à bout d’Holger Rune en trois sets et plus de trois heures de jeu (7-6, 6-7, 6-3). Avec cette victoire, la 19e consécutive, le Serbe est assuré de terminer la saison au sommet de la hiérarchie mondiale pour la 8e fois de sa carrière et de devenir le premier joueur de l’histoire à atteindre la barre des 400 semaines sur le trône de n°1 mondial. Un énième record dans sa très riche carrière.

Mais l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a été poussé dans ses derniers retranchements par le Danois. Et il est même allé jusqu’à fracasser deux raquettes d’un coup de pied rageur. «Je ne suis pas content de l’avoir fait, mais je l’ai fait et j’en prends la responsabilité. Je pense qu’il y a des façons plus intelligentes de se libérer de la tension que casser une raquette», a confié Novak Djokovic à l’issue de la rencontre dans des propos relayés par L’Equipe.

The highs and lows of tennis #NittoATPFinals pic.twitter.com/qy9UdEO3yG — Tennis TV (@TennisTV) November 12, 2023

Novak Djokovic est désormais tourné vers son 2e match, ce mardi, contre l’Italien Jannick Sinner, qui pourra compter sur le soutien du public, avec l’ambition de poursuivre sa marche vers un 7e sacre aux Masters. Ce qui serait, là aussi, un record. Encore un autre.