NBA : l’entraîneur de Victor Wembanyama prend un micro en plein match pour demander au public d’«arrêter de siffler» (vidéo)

Lors de la 10e défaite consécutive des Spurs, la nuit dernière, contre les Clippers (102-109), l’entraîneur de San Antonio, Gregg Popovich, s’est emparé d’un micro pendant le match pour demander d’«arrêter de siffler».

Un comportement qui n’a pas du tout plu à Gregg Popovich. L’entraîneur de Spurs a tancé les supporters de sa propre équipe, la nuit dernière, lors de la 10e défaite consécutive de San Antonio contre les Clippers de Los Angeles (102-109). Le coach de la franchise texane n’a apprécié l’attitude du public et s’est emparé du micro de la salle pendant le 2e quart-temps pour demander de cesser les sifflets.

Coach Pop grabs the mic mid-game to tell the crowd 'stop booing' at Kawhi pic.twitter.com/ckvZduDdut — Bleacher Report (@BleacherReport) November 23, 2023

«Excusez-moi une seconde, mais peut-on arrêter de siffler et laisser jouer ces gars ?», a-t-il lancé aux spectateurs. Alors que San Antonio était mené à ce moment-là de la rencontre, ces sifflets n’étaient pas dirigés vers Victor Wembanyama et ses coéquipiers, mais contre leur ancien joueur Kawhi Leonard, parti en 2018 et qui était sur la ligne des lancers francs. «Ce n’est pas classe, ce n’est pas qui nous sommes. Ça suffit», a ajouté Gregg Popovich.

A l’issue de la rencontre, le joueur américain est revenu sur ces sifflets et n’en a pas tenu rigueur aux spectateurs. «C’est comme ça, c’est l’un des meilleurs publics de la ligue, ils veulent gagner, je peux l’entendre sur le terrain. Mais, dans la rue ou au restaurant, ils me montrent toujours qu’ils m’apprécient», a confié Kawhi Leonard (26 points), très en vue pour offrir un 3e succès d’affilée aux Clippers.

Dans leur côté, les Spurs ont prolongé leur série de défaites. Si Victor Wembanyama a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 22 points et a été l’auteur de 15 rebonds (son record en NBA), la franchise texane a essuyé un 10e revers de rang et occupe toujours la dernière place de la Conférence Ouest. Avant d'affronter les Golden State Warriors de Stephen Curry (11e).