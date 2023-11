Ligue des champions : Théo Zidane va-t-il faire ses grands débuts avec le Real Madrid ?

Pensionnaire de l’équipe réserve du Real Madrid, Théo Zidane a été convoqué pour la première fois par Carlo Ancelotti pour la réception de Naples, ce mercredi, en Ligue des champions.

Le malheur des uns va-t-il faire le bonheur des autres ? Âgé de 21 ans, Théo Zidane a été convoqué pour la première fois avec l’équipe première du Real Madrid pour la réception de Naples, ce mercredi, en Ligue des champions. Le troisième fils de Zinédine Zidane profite des nombreuses absences au milieu de terrain, avec notamment les blessures de Luka Modric, Aurélien Tchouaméni ou encore Eduardo Camavinga, pour faire son apparition dans le groupe concocté par Carlo Ancelotti.

Reste désormais à savoir s’il fera ses grands débuts en disputant ses premières minutes sous le maillot madrilène. Et ainsi suivre les pas de son illustre père, mais aussi ses deux frères aînés. Actuellement sans club, Enzo Zidane (28 ans) avait joué 45 minutes avec les Merengue lors d’un 3e tour retour de Coupe d’Espagne contre Leonesa en 2016 et il avait participé à la large victoire du Real Madrid en marquant l’un des six buts madrilènes (victoire 6-1). De son côté, Luca Zidane (25 ans), gardien de but, a disputé deux matchs dans la cage du club espagnol.

Depuis le début de la saison, Théo Zidane, qui est également accopagné des jeunes Nico Paz (19 ans) et Mario Martin (19 ans), a disputé 13 des 14 rencontres de La Castilla (11 titularisations), dirigé par l’ancien attaquant madrilène Raul, et compte deux passes décisives.