Basket : le fils de LeBron James autorisé à reprendre la compétition quatre mois après son arrêt cardiaque

Bronny James, le fils de LeBron James, a été autorisé ce jeudi par ses médecins à reprendre le basket, quatre mois après son arrêt cardiaque.

Une très bonne nouvelle. Bronny James, le fils aîné de la superstar NBA des Los Angeles Lakers LeBron James, a obtenu le feu vert des médecins pour reprendre le basket, quatre mois après avoir fait un arrêt cardiaque lors d'un entraînement avec son équipe universitaire.

La famille James a annoncé ce jeudi 30 novembre que Bronny, 19 ans, qui souffre d'une maladie cardiaque congénitale découverte après son accident, envisage de reprendre les entraînements avec l'Université de Californie du Sud (USC).

«Bronny a obtenu un feu vert de ses médecins pour un retour complet au basketball, ont écrit les James dans un communiqué. Bronny sera soumis à une dernière évaluation par l'encadrement de USC cette semaine, reprendra l'entraînement la semaine prochaine, et rejouera très vite ensuite».

Just In: After recovering from a cardiac arrest in late July, USC freshman Bronny James has been cleared to make a full return to basketball. He will resume practice next week for Trojans and return to games soon after. Statement from James family spokesperson: pic.twitter.com/3aj490m6Fl

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 30, 2023