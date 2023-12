Match en retard OM-OL : les supporters lyonnais interdits de déplacement à Marseille

Les supporters lyonnais ont été interdits de déplacement à Marseille par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, pour le match en retard de la 10e journée de Ligue 1, ce mercredi, entre l’OM et l’OL.

Il n’y aura pas de supporters lyonnais au Vélodrome. Les fans du club rhodanien ont été interdits de déplacement à Marseille par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, pour le match en retard de la 10e journée de Ligue 1, ce mercredi, entre l’OM et l’OL. L’arrêté publié au Journal officiel, ce mardi, justifie cette interdiction par un «risque réel et sérieux d’affrontements entre les supporters des deux clubs», alors que la rencontre, prévue le 29 octobre dernier, avait été reportée après le caillassage du bus transportant les joueurs et le staff lyonnais.

Lors de son parcours vers le stade Vélodrome, le car de l’Olympique Lyonnais avait été la cible de nombreux projectiles, qui avaient brisé plusieurs vitres. Et l’ancien entraîneur des Gones Fabio Grosso avait été sérieusement blessé à l’œil par des éclats de verre. Sept autres Lyonnais avaient aussi été touchés.

De nombreux précédents

L’interdiction a également été motivée par les «saluts nazis» ainsi que les «propos racistes et homophobes» qui «avaient été observés chez les supporteurs lyonnais, eux-mêmes insultés en tribune par leurs homologues marseillais». «Les déplacements du club de l’Olympique Lyonnais (OL) sont très fréquemment source de troubles à l’ordre public du fait du comportement violent de certains supporters ou d’individus se prévalant de la qualité de supporter de cette équipe», ajoute aussi l’arrêté, qui a souligné la rivalité entre les supporters des deux clubs.

«Les supporters des clubs de l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille entretiennent des relations empreintes d’animosité et cet antagonisme s’est traduit par plusieurs affrontements nécessitant l’intervention des forces de l’ordre», rappelle le ministère de l’Intérieur. Ce texte complète l’arrêté pris le 21 novembre dernier par la préfète de police des Bouches-du-Rhône, interdisant à toute personne se revendiquant supporter de l’OL de circuler, mercredi, dans le centre-ville de Marseille et aux abords du stade Vélodrome.