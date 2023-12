UFC : Kevin Jousset s’impose avec maîtrise face à Song Kenan

Opposé au Chinois Song Kenan dans la nuit du 9 au 10 décembre à Las Vegas, le Français Kévin Jousset s'est imposé sur décision unanime lors de son deuxième combat à l'UFC.

Après des débuts réussis, c’est désormais la confirmation pour Kévin Jousset. Le combattant français de 30 ans s’est imposé sans trembler face au Chinois Song Kenan pour son deuxième combat à l’UFC, l'organisation reine du MMA, dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 décembre.

Présent sur la carte préliminaire de l’UFC Vegas 83, le Français a livré une guerre physique à son adversaire, bien plus expérimenté (27 combats chez les professionnels), mais ne s’est pas laissé avoir dans la cage. Profitant de son avantage en allonge, Kevin «Air» Jousset a pu maintenir Song Kenan à distance en début de combat, tout en multipliant les feintes, les attaques en striking et les low kicks. Une stratégie qui s’est montrée efficace face au Chinois et qui a convaincu les juges.

À la fin des trois rounds, leur jugement est sans appel : le Français est désigné vainqueur par décision unanime des juges.

"Tout ceux qui sont restés éveillés en France, merci ! Je vous aime !"





Kevin Jousset s'impose par décision unanime après une véritable démonstration ! 2ème victoire à l'UFC pour notre Français !







Une place sur la carte de l'UFC Paris ?

Désormais auteur d’un bilan de deux victoires en autant de combats au sein de l’UFC, Kévin Jousset peut rêver du Top 15 de sa catégorie des mi-moyens. Installé en Nouvelle-Zélande et partenaire d’entraînement d’Israël Adesanya, Kévin Jousset rêve toujours d’un combat en France, comme il l’a de nouveau affirmé devant les caméras.

Il vient de claquer un sans-faute et pense aux français qui sont réveillés à 4h du matin

Faites du bruit pour Kevin Jousset





«À tous mes supporters français, merci beaucoup d’être réveillés, je sais que j’ai combattu tard en France (…). Je n’ai qu’une hâte, c’est de combattre en France devant tout le public ! On se voit bientôt, j’espère, pour l’UFC Paris», a-t-il déclaré. L’appel est lancé.