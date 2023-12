Football : deux joueurs de Lyon victimes d’une tentative de cambriolage en plein match

Les Lyonnais Nicolas Tagliafico et Maxence Caqueret ont été victimes, d’une tentative de cambriolage, mercredi soir, pendant le match entre l’OL et Nantes (1-0).

Deux footballeurs ont encore été la cible de malfaiteurs. Nicolas Tagliafico et Maxence Caqueret ont été victimes d’une tentative de cambriolage à leur domicile, mercredi soir, lors du match de Ligue 1 entre Lyon et Nantes (1-0). Au coup de sifflet final, le défenseur argentin ne s’est pas attardé à célébrer la 3e victoire consécutive de son équipe et a filé à toute vitesse au vestiaire après avoir appris l’intrusion et la tentative de cambriolage à son domicile.

Un ou plusieurs individus se seraient introduits dans le jardin du champion du monde 2022 avant de rebrousser chemin sans pénétrer à l’intérieur de la maison. Ils auraient été surpris par la présence de la famille de Nicolas Tagliafico et auraient pris la fuite après le déclenchement d’une alarme.

Et il n’est pas le seul joueur de l’OL à avoir subi cette mésaventure le même soir. Également titulaire sur la pelouse du Groupama Stadium, Maxence Caqueret a lui aussi été la cible d’une tentative de cambriolage. Mais là aussi le retentissement d’une alarme a mis en fuite le malfaiteur. Reste à savoir s’il s’agissait du même individu.

Dans la nuit de lundi à mardi, c’est l’un des gardiens du PSG Alexandre Letellier qui a été victime d’un violent home-jacking avec sa famille. Quatre individus ont pénétré dans sa maison, située dans les Yvelines, en brisant la fenêtre d’une chambre avant de menacer le couple et ses enfants. L’épouse du joueur a même été frappée au visage. Alors que les malfaiteurs avaient commencé à réunir des objets de luxe dans deux valises, la police est rapidement arrivée sur les lieux interpellant trois des quatre individus. Le quatrième suspect est parvenu à prendre la fuite par le jardin.