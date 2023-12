JO, Euro, CAN, boxe… Les 10 principaux événements sportifs de 2024

2024 sera une année très sportive. Tout au long des douze mois, les fans auront énormément d’événements à suivre dont évidemment l’Euro de football et les JO de Paris.

Euro 2024 de handball

L’équipe de France de handball de Guillaume Gille va disputer l’Euro 2024 en Allemagne, du 10 au 28 janvier 2024. Les Bleus, champions olympiques en titre et vice-champions du monde en titre, n’ont plus remporté le championnat d’Europe depuis 2014.

NBA Paris Game

Le NBA Paris Game, qui verra s’affronter les Brooklyn Nets de Ben Simmons et les Cleveland Cavaliers de Donovan Mitchell aura lieu le jeudi 11 janvier 2024 à Paris-Bercy. Il s’agira du troisième match de saison régulière de l’histoire dans la capitale française.

CAN 2024

La CAN 2024, la 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations de football, se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Le Sénégal, tenant du titre, remettra sa couronne en jeu et les favoris seront nombreux : Égypte, Côte d’Ivoire, Algérie, Maroc, Nigéria…

Tournoi 6 nations 2024

Quelques mois après la déception de la Coupe du monde de rugby 2023 et son élimination en quarts de finale face aux futurs champions sud-africains, le XV de France va faire son retour en compétition du 2 février au 16 mars 2024 avec le Tournoi des 6 nations. Tenants du titre, les Bleus affronteront d’abord l’Irlande avant de se rendre en Ecosse.

Boxe : Tyson Fury-Oleksandr Usyk

Le combat de boxe entre le Britannique Tyson Fury et l'Ukrainien Oleksandr Usyk pour le titre de champion du monde unifié des poids lourds aura lieu le 17 février 2024, à Riyad en Arabie Saoudite. Le combat tant attendu viendrait ainsi couronner le premier champion incontesté depuis Lennox Lewis en 1999 et le premier de l'ère des quatre ceintures.

Euro 2024 de football

Du 14 juin au 14 juillet, l'Allemagne accueillera l’Euro 2024. Vice-championne du monde, l’équipe de France visera le titre, elle qui avait été éliminée en huitièmes de finale en 2021 (par la Suisse) et battu en finale en 2016 par le Portugal. Les Bleus ont été placés dans le Groupe D, en compagnie du vainqueur des barrages Voie A, des Pays-Bas et de l’Autriche.

Tour de France 2024

Le Tour de France 2024 aura lieu du 29 juin au 21 juillet. Si le départ se fera de Florence en Italie, c’est surtout l’arrivée qui fera sensation avec un finish non pas à Paris, à cause des Jeux olympiques, mais à Nice.

JO de Paris

Ce sera le grand événement de cette année 2024 : les Jeux olympiques de Paris qui se dérouleront du vendredi 26 juillet au dimanche 11 août. A noter que les tournois de football des JO commenceront le 24 juillet.

Jeux paralympiques

Dans la foulée des JO de Paris, trois semaines plus tard, auront lieux les Jeux Paralympiques de Paris du mercredi 28 août au dimanche 8 septembre. Au programme : 22 sports et 23 disciplines pour 549 épreuves, réparties sur 269 sessions et onze jours de compétition.

Ligue des champions nouvelle formule

La Ligue des champions 2024-2025 sera la 70e édition de la coupe d'Europe des clubs champions. Et cette nouvelle édition connaîtra un changement majeur de format. La phase de poules devient un mini-championnat de 36 équipes dans lequel chaque équipe joue 8 matchs. Cependant, le format des phases de qualifications et de la phase à élimination directe reste inchangé. Les huit premiers se qualifient pour la phase à élimination directe, les clubs classés de la 9e à la 24e place jouent des barrages de qualification pour les huitièmes de finale et les équipes classées après la 24e place sont éliminées, sans repêchage en Ligue Europa.