«Une expérience traumatisante» : le message de Jack Grealish après son cambriolage

Dans un long message posté sur son compte Instagram, Jack Grealish est revenu sur le cambriolage dont il a été victime, le 27 décembre dernier, alors que sa famille était présente à son domicile.

Il est encore bouleversé. Moins d’une semaine après les faits, Jack Grealish s’est exprimé sur le cambriolage dont il a été victime le 27 décembre. Alors qu’il était en déplacement avec Manchester City sur la pelouse d’Everton (victoire 1-3), des individus ont pénétré à l’intérieur de son domicile, malgré la présence de plusieurs membres de sa famille, dont ses parents et sa fiancée, qui regardaient le match à la télévision. Ils sont repartis avec un butin composé de bijoux et de montres pour un préjudice estimé à 1,15 million d’euros.

«Il m’est impossible d’expliquer à quel point je suis dévasté par le cambriolage qui a eu lieu à mon domicile il y a quelques jours. Ma famille compte beaucoup pour moi et rien n’est plus important que d’assurer sa sécurité. Cela a été une expérience traumatisante pour nous tous, et je suis très reconnaissant que personne n’ait été blessé», a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Et l’international anglais, qui a connu une saison couronnée de succès avec son club, espère que les malfaiteurs seront rapidement retrouvés. «Les personnes qui commettent ces crimes terribles n’ont aucune idée des dommages qu’ils causent dans la vie des gens. J’espère qu’ils seront retrouvés et traduits en justice pour qu’aucune autre famille n'ait à vivre ce que nous avons vécu», a-t-il ajouté, en remerciant ses amis, ses coéquipiers et son club.

Malgré ce traumatisme, Jack Grealish était titulaire, samedi, pour le dernier match de l’année de Manchester City remporté à domicile contre Sheffield United (2-0). Les Citizens et lui ont désormais rendez-vous, ce samedi, contre Huddersfield en Coupe d’Angleterre.