Trophée de champions : le PSG bat Toulouse (2-0) et s’offre un 12e sacre

Grâce à des buts de Kang-In Lee et Kylian Mbappé, le PSG a battu, ce mercredi, Toulouse au Parc des Princes (2-0) et remporté le 12e Trophée des champions de son histoire.

L’année ne pouvait pas mieux commencer pour le PSG. Déjà tenant du titre, le club de la capitale a remporté, ce mercredi, le 12e trophée des champions de son histoire - le 10e lors des 11 dernières éditions - en venant à bout de Toulouse (2-0).

Sur leur pelouse du Parc des Princes, les Parisiens ont fait la différence en première période pour conquérir leur premier titre de la saison. Dès la 3e minute, Kang-In Lee, qui va rejoindre la sélection sud-coréenne pour la Coupe d’Asie, a trouvé la faille dans la défense toulousaine sur un service d’Ousmane Dembélé.

Le Paris Saint-Germain remporte le ème Trophée des Champions de son histoire ! #TDC2023 pic.twitter.com/qMFrrHfhrN — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 3, 2024

En contrôle et ultra dominateurs, les hommes de Luis Enrique ont doublé la mise juste la pause avec l’inévitable Kylian Mbappé, qui a inscrit son 22e but de la saison en 23 matchs toutes compétitions confondues et surtout son 111e but au Parc des Princes. Avec cette nouvelle réalisation, il est devenu le joueur du PSG avec le plus de buts inscrits sur la pelouse de l’enceinte parisienne devant Edinson Cavani.

En seconde période, Paris a géré son avance au tableau d’affichage face à des Toulousains, qui ont montré un tout autre visage. Les derniers vainqueurs de la Coupe de France se sont procuré plusieurs occasions franches, mais ils ont manqué d’efficacité dans le dernier geste et sont tombés sur un grand Gianluigi Donnarumma, qui a préservé le succès de son équipe avec plusieurs arrêts décisifs.

La seule ombre au tableau pour le PSG est la sortie sur blessure du défenseur Milan Skriniar. Il a été remplacé par la nouvelle recrue brésilienne Lucas Beraldo, qui a eu le droit à un accueil chaleureux du Parc des Princes. Pour ses grands débuts, il a été acclamé par le public à chacune de ses premières touches de balle. Et à peine arrivé, il a déjà soulevé son premier trophée avec son nouveau club, tout comme Luis Enrique. Le coach espagnol a décroché son premier titre en France et avec une équipe autre que Barcelone.

Et il en appelle d’autres dans une 2e partie saison, qui s’annonce très riche entre la Ligue 1, la Coupe de France et bien évidemment la Ligue des champions avec une double confrontation face à la Real Sociedad. Mais avant, les coéquipiers de Marquinhos ont rendez-vous, dimanche, face à Revel en 32e de finale de la Coupe de France.