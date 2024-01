«Je n’ai pas pris ma décision» : la mise au point de Kylian Mbappé sur son avenir

En fin de contrat en juin 2024 avec le Paris Saint-Germain, l’attaquant français Kylian Mbappé est revenu ce mercredi soir sur son avenir au sein du club de la capitale. Il a assuré n’avoir pas fait son choix tout en affirmant avoir «un accord avec le président qui fait que toutes les parties sont protégées».

Un petit indice en ce début du mercato hivernal ? Victorieux mais surtout buteur avec le PSG face à Toulouse (2-0) ce mercredi 3 janvier lors du Trophée des champions, Kylian Mbappé ne cesse d’alimenter, depuis quelques mois, les rumeurs sur son potentiel transfert au Real Madrid.

Bien qu’il soit libre de signer où il veut depuis lundi 1er janvier, notamment avec le début officiel du mercato hivernal, l’attaquant du PSG a assuré, ce mercredi, n’avoir pas fait «son choix» concernant son avenir.

«Je n’ai pas pris ma décision, je n’ai pas fait mon choix. Mais on a un accord avec le président qui fait que toutes les parties sont protégées», a déclaré l’international Français en zone mixte à l’issue du match ajoutant que son avenir «n’est pas un sujet en interne. Il faut penser à l’équipe».

Kylian Mbappé a tout de même affirmé qu’il annoncera sa décision dès cette dernière sera prise. «Avec l'accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties, à préserver la sérénité du club pour les défis à venir, c’est le plus important», a-t-il expliqué.

Lors de son interview, le Parisien a pris l’exemple de sa prolongation avec le PSG en mai 2022, signe «d’hésitation» et «d’indécision» jusqu’à la dernière minute. «En 2022, je ne savais pas jusqu'à mai. Si je sais ce que je veux faire, pourquoi traîner ? Ça n’aurait aucun sens». Pour autant, le plus important pour la star du football français reste «vraiment les titres». «On a un groupe déterminé et jeune qui veut gagner des trophées», a-t-il noté.

De son côté, la Casa Blanca redouterait le même scénario qu’en 2022. D’après le quotidien sportif madrilène AS dans un article publié le 6 décembre dernier, le Real Madrid devrait passer à l’attaque dès ce mercato hivernal et il n’aurait pas l’intention de se laisser avoir.

Toujours selon la même source, lorsque le Real Madrid prendra contact avec le clan Mbappé pour discuter de tous ses contrats et accords financiers, celui-ci n’aura que 15 jours pour répondre à l’offre, et ce en fournissant une réponse «ferme et définitive».