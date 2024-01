«Rien n’a changé» : la réaction forte de Mike Maignan, victime d’insultes racistes en Italie

Au lendemain des insultes racistes dont il a été victime, Mike Maignan a réagi à travers un message posté sur les réseaux sociaux dans lequel il regrette l’inaction pour combattre ces faits.

Une prise de parole très forte, destinée à faire bouger les lignes. Au lendemain des insultes racistes dont il a été victime, Mike Maignan a posté un message sur les réseaux sociaux, revenant sur les incidents survenus sur la pelouse de l’Udinese. «Ce n’est pas le joueur qui a été attaqué. C’est l’homme. C’est le père de famille. Ce n’est pas la première fois que ça m’arrive. Et je ne suis pas le premier à qui ça arrive», a déploré le gardien de l'AC Milan et de l’équipe de France, déjà victime d’actes similaires par le passé en Italie. Et il a regretté l’inaction pour combattre ces faits, toujours présents dans les stades.

«On a fait des communiqués, des campagnes de publicité, des protocoles et rien n’a changé», a indiqué le portier formé au PSG, appelant «tout un système» à «prendre ses responsabilités». Aussi bien «les auteurs de ces actes, parce que c’est facile d’agir en groupe, dans l’anonymat d’une tribune», que «les spectateurs qui étaient dans la tribune, qui ont tout vu, qui ont tout entendu mais qui ont choisi de se taire» et que «le club d’Udinese, qui a seulement parlé d’une interruption de match, comme si de rien n’était». Mais aussi «les instances et le procureur». «Avec tout ce qu’il se passe, si vous ne faites rien, vous serez aussi complices», a insisté le gardien tricolore.

Et alors qu’il a reçu énormément de messages, Mike Maignan a remercié tous ceux qui lui ont apporté leur soutien, tout en insistant sur le fait qu’il n’était pas «une victime». «Je veux dire merci à mon club l’AC Milan, à mes coéquipiers, à l’arbitre, aux joueurs de l’Udinese et à tous ceux qui m’ont envoyé des messages, qui m’ont appelé, qui m’ont soutenu en privé et publiquement. Je ne peux pas répondre à tout le monde mais je vous vois et on est ensemble», a-t-il écrit.

Le portier tricolore, qui avait quitté le terrain samedi soir en étant imité par ses coéquipiers avant de revenir quelques minutes plus tard et de terminer la rencontre remportée par son équipe (2-3), a conclu son long message avec une touche d’optimisme. «C’est un combat difficile, qui va demander du temps et du courage. Mais c’est un combat qu’on gagnera», a-t-il affirmé, déterminé à mettre un terme une fois pour toute à ce fléau.