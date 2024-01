Insultes racistes contre Mike Maignan : un supporter banni à vie par l’Udinese

Deux jours après les insultes racistes visant Mike Maignan sur la pelouse de l’Udinese, un supporter, qui a pu être identifié, a été banni à vie par le club italien.

Une sanction rapide et ferme. Deux jours après les insultes racistes visant Mike Maignan, sur la pelouse de l’Udinese (2-3), le club italien a pu identifier «un premier individu responsable d’un comportement discriminatoire» grâce aux caméras de vidéosurveillance. Appréhendé par les autorités locales, le supporter a été banni à vie par la formation du Frioul.

Official Statement: First individual involved in discriminatory behaviour identified and banned for life from Udinese Stadium



https://t.co/f91lMXEe8q pic.twitter.com/5n8BzfZXg9

— Udinese Calcio (@Udinese_1896) January 22, 2024