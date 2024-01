Handball : le jour où Elohim Prandi, sauveur de l'équipe de France, a reçu 6 coups de couteaux dans le dos

Héros de la demi-finale de l’équipe de France face à la Suède lors de l’Euro de handball, Elohim Prandi aurait pourtant pu ne jamais participer à cette rencontre. Victime de six coups de couteau le 1er janvier 2022, il a frôlé la mort.

Des coups de couteau au coup de génie. Alors qu’il a été le héros des Bleus lors de la demi-finale de l’Euro 2024 de handball face à la Suède, avec un tir venu d’ailleurs à la dernière seconde, Elohim Prandi aurait pu ne pas connaître cette soirée de rêve. Deux ans plus tôt, le 1er janvier 2022, l’arrière gauche du PSG célébrait la nouvelle année avec deux amis et sa mère avant d’être poignardé à six reprises dans le dos. Gravement blessé, le Français avait par la suite déclaré forfait pour l’Euro 2022 avec l’équipe de France. Mais cette année, en Allemagne, il est bien décidé à aller au bout de la compétition.

«C’est le moment, je vais partir»

En mars 2023, le Français avait raconté cette soirée d’horreur dans une interview accordée au Parisien. Les faits se sont déroulés lors d’une soirée privée dans un restaurant du 8e arrondissement de la capitale. Et, l’altercation avec les agresseurs du handballeur tricolore est survenue à la suite d’un malentendu. «À cause d’une bouteille d’eau renversée, j’ai été pris à partie par un groupe de personnes. Je ne suis pas quelqu’un qui cherche les ennuis, mais j’ai été obligé de me défendre. Un gars est alors venu me planter six coups de couteau au niveau de la cage thoracique, dans le dos», détaillait-il dans le Parisien.

Malgré la violence de l’attaque, aucun des organes vitaux n'a été touché. Et pourtant, lors de l’agression, le joueur du Paris Saint-Germain a bien cru perdre la vie et s’est inquiété pour sa famille, présente sur place. «J’ai plus eu peur de laisser ma famille. Mais à une ou deux reprises, oui, je me suis senti partir pour de vrai. Il m’est arrivé de ne pas vouloir fermer les yeux pour dormir par peur de ne jamais les rouvrir. J’ai dit à un de mes amis : ‘Ça y est, c’est le moment, je vais partir’».

Mais, comme face à la Suède vendredi dernier, l’international français n’a pas baissé les bras et s’est battu jusqu’au bout. Et pour l’Euro 2024, le joueur du PSG est revenu plus fort que jamais. À l’image de son tir surpuissant permettant aux Bleus d’arracher la prolongation et de venir à bout des Suédois pour se hisser en finale contre le Danemark. Coup d’envoi de la rencontre, ce dimanche à 17h45.