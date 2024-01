Football : un joueur accusé d’agression sexuelle sur une mascotte en Espagne

Ancien capitaine du Celta Vigo (Espagne), Hugo Mallo, qui évolue désormais au Brésil, est accusé d’avoir agressé une mascotte, en l’occurrence une femme déguisée en perruche, avant un match de Liga en 2019.

Hugo Mallo a été rattrapé par la justice. L’ancien capitaine du Celta Vigo (32 ans), où il a été formé et évolué jusqu’à l’été dernier, est accusé d’agression sexuelle sur une mascotte avant un match de Liga sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone en avril 2019, a rapporté AS.

Avant le coup d’envoi de la rencontre, le défenseur espagnol, qui évolue désormais au Brésil (Internacional), aurait passé sa main sous le costume d’une femme déguisée en perruche et touché sa poitrine.

Il nie «catégoriquement» les faits

«Quand Hugo Mallo a atteint les animaux, il a donné la main à la perruche comme on le fait habituellement, mais lorsqu'il a atteint Mme Ana (le nom de la victime a été changé, ndlr), qui à ce moment-là jouait le rôle de la perruche, il a mis ses mains sous le costume et il a touché ses seins», indique la plainte déposée dès le lendemain par la victime et retranscrite par le média ibérique. «Selon le témoin, il lui a attrapé les seins avec ses mains et a commencé à faire des mouvements», précise également cette plainte.

Convoqué une première fois devant la justice espagnole, en juillet 2019, Hugo Mallo, qui nie «catégoriquement» les faits, avait clamé son innocence, assurant que les images fournies par le diffuseur et la ligue espagnole ne montraient «aucun mouvement anormal» de sa part. Et le tribunal avait classé provisoirement l’affaire deux mois plus tard. «Aucune preuve n’a émergé de l’enquête menée prouvant les actes signalés, au-delà de la déclaration de la plaignante», avait-il précisé.

Mais la défense de la victime a fait appel de cette décision et les deux parties avaient été convoquées devant le tribunal pénal de Barcelone en mai dernier. Mais leur convocation a été reportée et le joueur ainsi que la jeune femme devraient être entendus le 11 juillet prochain. Dans cette affaire, Hugo Mallo risque une peine allant d’un à trois ans de prison ou de dix-huit à vingt-quatre mois d’amende.