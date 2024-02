Tyson Fury-Oleksandr Usyk : voici sur quelle chaîne regarder le combat

Tyson Fury et Oleksandr Usyk font s’affronter dans le combat de boxe le plus attendu depuis des années le samedi 17 février prochain. Voici sur quelle chaîne il sera possible de le regarder.

C’est l’affrontement ultime. Celui que le monde la boxe attend depuis plus de vingt ans. Tyson Fury et Oleksandr Usyk vont combattre pour l’unification de toutes les ceintures de boxe des poids lourds. Un combat à suivre sur DAZN le samedi 17 février prochain.

Depuis Lennox Lewis en 1999 et 2000, il n’y a pas eu de champion incontesté des poids lourds. Autant dire que l’afrrontement s’annonce incroyable. D’autant que les deux hommes sont invaincus en carrière. Le Gypsy King, qui reste sur une victoire très critiquée contre Francis Ngannou (champion de MMA qui disputait son premier combat de boxe anglaise), compte 34 victoires (dont 24 KO) pour un nul (contre Deontay Wilder). En face, l’Ukrainien, a un bilan de 21 victoires (14 KO) ? Il a été champion des lours-légers avant de monter chez les lourds.

Pour rappel, Tyson Fury détient la ceinture WBC alors que Oleksandr Usyk possède les titres WBO, WBA et IBF. Ce combat aura lieu à la Kingdom Arena de Riyad, en Arabie Saoudite.

Le combat sera en pay-per-view sur DAZN. Il faudra donc télécharger l’application ou passer par MyCanal.

