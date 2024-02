Turquie : un joueur de Besiktas licencié pour s’être inscrit sur un site de rencontres ?

Le club turc de Besiktas a mis un terme au contrat de son joueur Emirhan Delibas (21 ans), ce lundi, car le milieu de terrain se serait inscrit sur un site de rencontres.

C’est fini entre Besiktas et Emirhan Delibas. Le club turc a décidé, ce lundi, de mettre un terme au contrat de son jeune milieu de terrain (21 ans) à quelques heures du match contre Konyaspor. «Nous nous sommes séparés du footballeur professionnel Emirhan Delibas d’un commun accord. Nous souhaitons à Emirhan Delibas du succès dans sa future carrière», a indiqué Besiktas, 4e du championnat de Turquie, dans un communiqué posté sur X (anciennement Twitter).

Si la formation stambouliote n’a pas précisé les raisons de son renvoi, le joueur formé au club aurait été licencié pour s’être inscrit sur un site de rencontres. Son profil est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux, ce qui n’a pas forcément plu aux dirigeants. D’autant que sur l’une des photos de son profil, il pose avec un t-shirt du club turc.

Prêté la saison dernière à Göztepe, Emirhan Delibas n’avait disputé que deux rencontres cette saison, en jouant cinq minutes contre le FC Lugano, mi-décembre, en Ligue Europa Conférence (victoire 0-2) et neuf minutes face à Kasimpasa, début janvier, en championnat (défaite 1-3). Et en plus de trouver l'amour, il va désormais devoir trouver une nouvelle équipe.