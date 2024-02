Allemagne : Zinédine Zidane pour remplacer Thomas Tuchel sur le banc du Bayern Munich ?

Alors que Thomas Tuchel est sur la sellette et devrait quitter son poste d'entraîneur au plus tard en fin de saison, le Bayern Munich penserait à Zinédine Zidane pour lui succéder sur le banc du club allemand.

Zinédine Zidane de retour sur un banc ? Sans club depuis bientôt trois ans et son départ du Real Madrid en mai 2021, l’ancien n°10 des Bleus n’a toujours pas trouvé le défi susceptible de le convaincre, après avoir été notamment contacté par le PSG, la Juventus Turin, Manchester United ou encore l’équipe d’Algérie. Mais malgré cette longue période sans exercer, il conserve une certaine aura et plusieurs clubs continuent de s’intéresser à lui. C’est le cas du Bayern Munich, qui traverse une période compliquée avec une série de trois défaites consécutives.

Alors que l’avenir de Thomas Tuchel à la tête de la formation allemande est plus que jamais incertain et qu'il devrait quitter son poste d'entraîneur au plus tard en fin de saison, les dirigeants bavarois penseraient très sérieusement à Zinédine Zidane pour lui succéder. Des premiers contacts auraient déjà été établis entre les deux parties, selon le média italien Corriere dello Sport. Mais son nom n’est pas le seul sur la liste du champion d’Allemagne en titre.

Xabi Alonso, qui occupe la tête de la Bundesliga avec le Bayer Leverkusen, Hansi Flick, qui pourrait faire son retour, José Mourinho, libre depuis son départ de l’AS Roma, ou encore Antonio Conte sont également cités pour remplacer Thomas Tuchel, dont les jours à la tête du Bayern Munich sont comptés. Une nouvelle contre-performance, week-end, lors de la venue du RB Leipzig en championnat pourrait même sceller définitivement son sort.