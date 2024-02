Tournoi des 6 Nations 2024 : en infériorité numérique, le XV de France accroché par l’Italie (13-13)

Ce dimanche, à Lille, le XV de France n’a pas réussi à se sortir du piège italien lors du troisième match du tournoi des 6 Nations. À 14 contre 15, les Bleus n’ont pas pu empêcher l'égalisation de l’Italie en fin de match (13-13). Matthieu Jalibert, touché au genou gauche, a notamment été contraint de céder sa place.

Les Bleus, sauvés par le poteau. Il aura fallu attendre la toute dernière seconde de la rencontre pour connaître l’issue du match. Ce dimanche, à 14 contre 15 pendant 40 minutes après l’expulsion Jonathan Danty, les Bleus ont été accrochés par les Italiens lors du troisième match du tournoi des 6 nations (13-13). L’Italie avait le ballon du match avec une pénalité accordée à la dernière seconde. Mais la tentative de Garbisi est venue heurter le poteau droit du XV de France.

Des Bleus maladroits

Il faut même remonter à 1997 et un test match perdu 40-32 pour retrouver la trace d'une défaite de la France à domicile contre l'Italie. Trop maladroits, les joueurs de Fabien Galthié n'ont dû leur salut qu'à ce dernier ballon de Garbisi, tombé du tee alors qu'il ne lui restait que dix secondes pour tirer puis venu heurter le poteau.

L'exclusion du centre Jonathan Danty (40e) et la sortie sur blessure de l'ouvreur Matthieu Jalibert (37e) n'expliquent pas tout : les Français ont déjoué et ont raté leur match, incapables de mettre leur jeu en place et bien trop maladroits. L'essai du capitaine Charles Ollivon (7e) n'a pas suffi. Ils ont désormais quinze jours pour rectifier le tir avant de défier le pays de Galles à Cardiff.