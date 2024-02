Arkea Ultim Challenge : voici la somme que va toucher Charles Caudrelier, vainqueur de cette course à la voile

Le navigateur Charles Caudrelier a remporté, ce mardi, à Brest, l'Arkea Ultim Challenge, première course autour du monde en solitaire en trimaran, et va empocher une jolie somme.

A jamais le premier. A bord de son Maxi Edmond de Rothschild bleu et blanc, le skipper Charles Caudrelier (50 ans) a coupé la ligne d’arrivée de l'Arkea Ultim Challenge, ce mardi, à Brest à 8h37, soit 50 jours 19 heures 7 minutes et 42 secondes après être parti de Bretagne.

La navigateur français a remporté la première édition de cette course à la voile en solitaire en trimaran et achevé ce tour du monde avec environ huit jours de plus seulement que le record détenu depuis 2017 par François Gabart (42 jours 16 heures 40 minutes 35 secondes).

Grâce à cette victoire, il va toucher la jolie somme de 200.000 euros, conformément à un avenant de l’avis de course publié le 30 juin 2023. En revanche, les autres participants (Thomas Coville, Armel Le Cléac'h, Tom Laperche, Anthony Marchand et Éric Péron) ne toucheront rien.

Comme Sir Robin Knox Johnston en 1969 et François Gabart en 2012, Charles Caudrelier a réussi l’exploit de s’imposer pour son premier tour du monde en solitaire.