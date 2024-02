Hockey sur glace : après la NBA, un match de NHL à Paris en 2025 ?

Après la NBA, Paris pourrait accueillir des matchs de NHL, la Ligue nord-américaine de hockey sur glace, en octobre 2025.

La NBA, et maintenant la NHL ? La France pourrait accueillir des matchs du championnat nord-américain de hockey sur glace à partir de 2025. Et la Ligue américaine voudrait les organiser à l’Accor Arena de Paris.

D’après le journaliste de TheFourthPeriod David Pagnotta, ce serait les Canadiens de Montréal qui pourraient venir jouer à Paris en octobre 2025, dans le cadre des Global Series.

La France n’a plus accueilli un match de NHL depuis 1959. Deux chocs entre les Bruins de Boston et les Rangers de New York avaient eu lieu à la patinoire de Boulogne-Billancourt.

En 2023, Stockholm avait accueilli plusieurs matchs de hockey sur glace pendant le week-end du 16 novembre. Quatre franchises s’étaient déplacées. En 2022, la Suisse, l’Allemagne, la République tchèque et la Finlande avaient également organisé des matchs de saison régulière.