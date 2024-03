NBA : LeBron James passe la barre symbolique des 40.000 points inscrits en carrière

Seul en tête depuis février 2023 au classement des meilleurs marqueurs de l'histoire de la NBA en saison régulière, le basketteur américain, LeBron James, vient de franchir la barre mythique des 40.000 points.

LeBron James (Lakers) entre un peu plus dans l’histoire. Ce dimanche 3 mars, en inscrivant 26 points contre les tenants du titre, les Denver Nuggets, le basketteur américain a franchi la barre des 40.000 points inscrits en carrière, qui paraissait infranchissable il y a quelques années.

LeBron James s'était emparé du record de points en saison régulière en février 2023, en dépassant les 38 390 points de la légende Kareem Abdul-Jabbar.

Ce dimanche, lors du match de gala face au champion en titre Denver (114-124), ce natif d'Akron, dans l'Ohio, n'avait besoin que de neuf points pour dépasser les 40.000. Pendant le deuxième quart-temps, il a marqué un lay-up après un tour sur lui-même, ce qui lui a permis d'atteindre ce palier symbolique.

Sur tous ses points, James en a marqué 23.119 avec Cleveland en deux passages et onze saisons, là où il avait débuté en 2003, avant de revenir en 2014 pour y décrocher un titre en 2016. Il compte 7.919 points avec le Heat de Miami, où il a décroché ses deux premières bagues (2012 et 2013), et désormais plus de 8.960 avec les Lakers, qu'il avait rejoint en 2018 pour un titre conquis en 2020.

Ce record ne concerne que les matches de saison régulière mais le basketteur totalise également 8.023 points en play-offs. A 39 ans, il est aussi 4e au classement des meilleurs passeurs (10.838, derrière Chris Paul et ses 11.748), 8e aux interceptions (2.252), 10e aux rebonds défensifs (9.330), en étant le 7e au total de matches disputés (1.475), et le joueur qui a tenté le plus de tirs (29.007).

40 ans en fin d'année

La question que l’on se pose désormais est : jusqu’où LeBron James peut-il aller ? Avec une moyenne de points marqués en carrière de 27,12 points par match, le basketteur américain peut aisément dépasser les 42.000 points marqués en carrière.

Pour sa 21e saison NBA, et alors qu'il fêtera ses 40 ans en fin d'année, le sportif entretient le flou sur la fin de sa carrière, sachant qu'il peut activer une année de contrat supplémentaire avec les Lakers cet été. A la mi-février LeBron James a ainsi déclaré : «Je n'ai pas décidé du nombre de saisons qu'il me reste à jouer».

Le Top 10 des meilleurs marqueurs de l’histoire de la NBA

1. LeBron James - 40.017 points

2. Kareem Abdul-Jabbar - 38.387 points

3. Karl Malone - 36.928 points

4. Kobe Bryant - 33.643 points

5. Michael Jordan - 32.292 points

6. Dirk Nowitzki - 31.560 points

7. Wilt Chamberlain - 31.419 points

8. Shaquille O’Neal - 28.596 points

9. Kevin Durant - 28.318 points

10. Carmelo Anthony - 28.289 points