Hockey sur glace : un jeune joueur NHL pointé du doigt car il se bagarre trop pendant les matchs

Matt Rempe, jeune joueur des Rangers de New York, a été épinglé parce qu’il se bagarre trop souvent pendant les matchs de NHL, le championnat nord-américain de hockey sur glace.

Talentueux mais bagarreur. Espoir du hockey sur glace, Matt Rempe, qui évolue aux Rangers de New York, ne fait malheureusement pas parler de lui pour ses talents sportifs, mais plutôt pour ses bagarres à répétition match après match.

Matt Rempe has gone from Rangers depth prospect to household name thanks to his willingness to fight.





About those fights...





Is this healthy? Is this sustainable? Is this fair to a 21-year-old with a whole life ahead of him?



