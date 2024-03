Tennis : dates, prize money, lieu, billetterie… Tout savoir sur la 3e édition du Trophée Clarins

La troisième édition du Trophée Clarins, le tournoi international féminin de tennis aura lieu en mai prochain. Dates, billetterie, lieu, prize money… voici tout ce qu’il faut savoir.

Où et quand a lieu le Trophée Clarins ?

Le Lagardère Paris Racing, situé au cœur du Bois de Boulogne, accueille la troisième édition de son tournoi de tennis du 13 au 19 mai prochain.

Quel sera le programme ?

En plus du tournoi, cette semaine permettra également de donner accès au sport à de nombreux enfants issus des quartiers prioritaires, en les initiant au tennis. Une épreuve d’athlétisme sera également organisée. A noter que le jeudi 16 mai, se tiendra une soirée de gala caritative permettant de récolter des fonds au profit de l’Institut Imagine. Le vendredi, il y aura un tournoi des personnalités visant à relayer les recherches de l’Institut Imagine et enfin le dimanche, un match d’exhibition en double des 4 légendes du Club, Mansour Bahrami, Cédric Pioline, Fabrice Santoro et Arnaud Clément précédera la finale Dames.

Quel est le prize money de ce tournoi ?

La dotation de ce tournoi de tennis WTA sera de 125.000 dollars pour celle qui l’emportera le 19 mai prochain.

Comment trouver des places ?

Les places sont d’ores et déjà en ventes sur le site du Trophée Clarins.