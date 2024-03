Ligue Europa : composition, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le 8e de finale retour entre Villarreal et l’OM

Fort de sa large victoire au match aller (4-0), l’OM se déplace, ce jeudi (18h45), sur la pelouse de Villarreal en 8e de finale retour de la Ligue Europa.

Composition probable de l’OM

Lopez - Clauss, Mbemba, Balerdi, Merlin - Kondogbia, Veretout, Harit - Sarr, Aubameyang, Ndiaye

Composition probable de Villarreal

Reina - Mandi, Bailly, Mosquera, Cuenca - Akhomach, Coquelin, Parejo, Baena - Guedes, Moreno

Arbitre

Istvan Kovacs a été désigné par l’UEFA pour diriger ce 8e de finale retour de la Ligue Europa. Et les Marseillais ne gardent pas un bon souvenir de l’arbitre roumain. L’été dernier, il avait été au sifflet lors du match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions perdu face au Panathinaïkos (1-0) et sa prestation en Grèce avait été vivement critiquée. Il avait notamment expulsé Geoffrey Kondogbia (65e), qui avait écopé de deux cartons jaunes. En raison de cet antécédent, les dirigeants marseillais auraient adressé un courrier à l’UEFA pour se plaindre de la désignation d’Istvan Kovacs, qui jouit d’une réputation peu flatteuse sur le Vieux Continent.

Stade

Cette rencontre entre Villarreal et l’OM se jouera à l’Estadio de la Ceramica, connu jusqu’en 2017 sous le nom d’El Madrigal. L’enceinte est dotée de 23.500 places et le club espagnol est invaincu dans son stade depuis début décembre, soit cinq matchs (2 victoires, 3 nuls). Et les hommes de Marcelino n’ont perdu cette saison dans leur antre en Ligue Europa (2 victoires, 1 nul).

Match aller

Le match aller a été à sens unique. Au Vélodrome, l’OM a surclassé Villarreal (4-0), en prenant une sérieuse option sur la qualification pour les quarts de finale. Jordan Veretout a ouvert le score de la tête au milieu de la première période (23e) avant que Yerson Mosquera ne marque contre son camp cinq minutes plus tard (28e). Pierre-Emerick Aubameyang a ensuite inscrit un doublé en transformant un pénalty (42e) puis en trouvant le chemin des filets d’un lob parfaitement exécuté (59e). Entré à la pause, le défenseur de Villarreal Alberto Moreno a lui été expulsé après avoir reçu un 2e carton jaune (62e).

Forme

Depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset sur le banc olympien, l’OM reste sur une série de cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, dont la dernière, ce week-end, face à Nantes en Ligue 1 (2-0). De son côté, si Villarreal a été largement battu au match aller (4-0), le club espagnol est sur huit matchs sans défaite en Liga (4 victoires, 4 nuls), dont trois succès d’affilée.

Diffusion TV

Ce 8e de finale retour de la Ligue Europa entre Villarreal et l’OM sera à suivre en direct à partir de 18h45 sur Canal+ Foot et W9.