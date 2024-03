Équipe de France : des Bleus renversants face au Chili, mais pas rassurants (3-2)

Menée après seulement six minutes de jeu, l’équipe de France a renversé, ce mardi, le Chili en match amical (3-2), mais elle n’a pas toujours rassuré à moins de trois mois de l’Euro 2024 (14 juin-14 juillet).

Ces Bleus ont encore du travail. Didier Deschamps avec. A moins de trois mois de l’Euro 2024, l’équipe de France était très attendue, ce mardi, sur la pelouse du Vélodrome, où elle devait réagir trois jours après son revers contre l’Allemagne (0-2). Si elle s’est reprise et a renversé le Chili pour renouer avec la victoire (3-2), elle n’a pas toujours été rassurante. Loin de là.

Randal Kolo Muani buteur et passeur

Comme à Lyon, face aux Allemands, Kylian Mbappé, copieusement sifflé par le public marseillais, et ses coéquipiers ont rapidement été menés au score. Pas dès la 6e seconde, mais dès la 6e minute sur une frappe croisée de Marcelino Nunes, qui a trompé Mike Maignan, de retour dans la cage tricolore, et plombé l’ambiance. Mais, cette fois, les Bleus ont eu le mérite de réagir et de montrer un visage plus conquérant.

Une pour terminer le rassemblement





Très en vue dans l’entrejeu, Youssouf Fofana a remis les deux équipes à égalité sur un tir contré aux abords de la surface de réparation (18e). Sept minutes plus tard, c’est Randal Kolo Muani, particulièrement en jambes, qui a donné l’avantage à son équipe en reprenant de la tête un centre de Théo Hernandez (26e).

Buteur, l’attaquant parisien, qui retrouvera le Vélodrome dimanche pour le Classique entre l’OM et le PSG, s’est ensuite mué en passeur pour servir idéalement Olivier Giroud (72e), qui a donné deux buts d’avance à l’équipe de France grâce à son 57e but sous le maillot des Bleus.

Mais les vice-champions du monde ont encore affiché des carences et une certaine fébrilité en défense avec un 4e but encaissé en deux matchs avec la réalisation de Dario Osario à moins de dix minutes de la fin (82e). Forcément inquiétant. Certes, Didier Deschamps avait effectué neuf changements dans son équipe de départ, mais ils n’expliquent pas tout. Et le patron des Bleus a regretté ces failles défensives. «Les deux buts qu’on prend sont évitables», a-t-il notamment lâché à l’issue de la rencontre.

Les deux autres ombres au tableau sont les sorties sur blessure de Jonathan Clauss et d’Eduardo Camavinga. Le défenseur marseillais souffrirait d’une déchirure de l’ischio-jambier, alors que le milieu de terrain du Real Madrid a été touché à la cheville gauche et souffrirait d’une entorse. Tous deux vont passer des examens complémentaires pour déterminer la nature précise de leur blessure.

Ce premier rassemblement de l’année terminé, Didier Deschamps a désormais un peu moins de deux mois devant lui pour peaufiner ses choix avant l’annonce de sa liste des joueurs retenus pour l’Euro (14 juin-14 juillet) prévue le jeudi 16 mai. Elle sera suivie de deux matchs de préparation le 5 juin à Metz, puis le 9 juin à Bordeaux avant le début des choses sérieuses en Allemagne le 17 juin face à l’Autriche. Le compte à rebours est lancé.