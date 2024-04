Tennis : le nouveau record battu par Novak Djokovic qui détrône Roger Federer

A bientôt 37 ans, qu’il fêtera le 22 mai prochain, Novak Djokovic occupe toujours, ce lundi, la tête du classement ATP, battant un record détenu par Roger Federer.

Inusable et infatigable Novak Djokovic. A 36 ans et 322 jours, le Serbe trône toujours, ce lundi, au sommet du classement ATP, devenant le plus vieux numéro 1 mondial de l’histoire du tennis. Il a battu le record détenu depuis 2018 par Roger Federer (36 ans et 320 jours) et ajouté une nouvelle ligne à son impressionnante liste de titres et de records. Et dans la hiérarchie mondiale, il devance l’Italien Jannick Sinner et l’Espagnol Carlos Alcaraz.

Après un début de saison mitigé, avec des éliminations en demi-finale de l’Open d’Australie en janvier, puis dès le 3e tour du Masters 1000 d’Indian Wells, les deux seuls tournois qu'il a disputés, l’homme aux 24 sacres en Grand Chelem sera très attendu, cette semaine, au Masters 1000 de Monte-Carlo, où il fera son entrée en lice au 2e tour. Et sur la terre battue du Rocher, Novak Djokovic, qui s’est séparé il y a quelques jours de son entraîneur Goran Ivanisevic, tentera de retrouver la confiance à un peu plus d’un mois de Roland-Garros.

Même si ce Masters 1000 est celui qui lui réussit le moins avec seulement deux titres (2013 et 2015) contre 40 au total. Et depuis neuf ans, il n’a jamais fait mieux de deux quarts de finales alors que, l’année dernière, il a été sorti dès son deuxième match par l’Italien Lorenzo Musetti. Va-t-il briser cette malédiction et conquérir son premier titre de l’année 2024 ? C’est le nouveau défi qui l’attend.