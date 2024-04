Benfica-OM, quart de finale aller de la Ligue Europa : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Après avoir éliminé Villareal au forceps au tour précédent, l'Olympique de Marseille se déplace à Lisbonne pour affronter le Benfica ce jeudi à 21h, en quart de finale aller de la Ligue Europa.

Un vrai choc en perspective. L'Olympique de Marseille se rend ce jeudi à Lisbonne, au Portugal, pour défier le Benfica en quart de finale aller de la Ligue Europa. Une rencontre qui ne laisse pas de bons souvenirs aux supporters marseillais. Lors de leur dernier affrontement en 2010, les Portugais avaient battu les Olympiens en huitième de finale de la même compétition (1-1, 2-1).

Une issue que les Marseillais souhaitent à tout prix éviter. En grande difficulté en Ligue 1 (trois défaites d'affilée, dont celle encaissée contre le PSG à domicile le 31 mars dernier), leur chance de se qualifier pour une compétition européenne la saison prochaine s'amenuise de semaine en semaine. La victoire finale en Ligue Europa pourrait alors leur permettre de jouer la prestigieuse Ligue des Champions.

Le Benfica dans une mauvaise passe

De son côté, le Benfica Lisbonne n'est pas au mieux non plus. Le club lisboète vient de perdre deux fois de suite contre le Sporting, en Coupe du Portugal et en championnat, disant certainement adieu au titre. La Ligue Europa est donc un objectif majeur pour les Portugais.

Pour couronner le tout, les supporters de l'OM viennent d'apprendre qu'ils ne pourront pas entrer dans le stade du Benfica ce jeudi, à cause de mesures de sécurité. Aux joueurs Marseillais de se battre sans leur soutien.

Le programme TV

Benfica Lisbonne-Olympique de Marseille

Quart de finale aller de la Ligue Europa

Jeudi 11 avril

À suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+ Foot et M6.