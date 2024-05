Roland-Garros 2024 : voici les affiches du 1er tour du tableau masculin et féminin avec Rafael Nadal opposé à Alexander Zverev

Ce jeudi, le tirage au sort du 1er tour du tableau masculin et féminin de Roland-Garros a été effectué, avec de belles affiches en perspective.

C'est LE choc de ce premier tour. Rafael Nadal, 14 fois titrés à Roland-Garros, aura fort à faire s'il veut de nouveau triompher sur la terre-battue parisienne. L'Espagnol, qui n'est toujours pas revenu à son meilleur niveau, affrontera Alexander Zverev.

L'Allemand, quatrième joueur mondial, arrive en pleine forme après sa victoire lors du Masters 1000 de Rome, le 19 mai dernier. Surtout, cette affiche aura le goût de la revanche pour lui.

En 2022, il s'était gravement blessé lors de sa demi-finale épique contre Rafael Nadal (abandon après 3 heures de jeu de très haut-niveau et un peu moins de deux sets disputés, 7-6, 6-6).

Les Français malchanceux

L'autre affiche de ce premier tour verra s'affronter les deux vétérans Andy Murray (37 ans) et Stanislas Wawrinka (39 ans). Les favoris comme Carlos Alcaraz (opposé à un joueur issu des qualifications), Casper Ruud (contre Jakub Mensik, 76eme mondial) ou encore Jannick Sinner (contre Christopher Eubanks, 43eme mondial), auront une entrée en lice assez tranquille.

Le tirage des français pour ce premier tour de Roland Garros !





C’est vraiment pas des cadeaux, mais des affiches de folie, on va vibrer !





Ugo Humbert n•17 vs Sonego



Adrian Mannarino n•22 vs Q



Arthur Fils n•29 vs Arnaldi



Corentin Moutet vs Jarry n•16… pic.twitter.com/ZPrOfan1Eq — Romain (@RomainNextGen) May 23, 2024

Le Français Pierre-Hugues Herbert (143eme mondial) a lui, au contraire, eu beaucoup moins de chance puisqu'il a hérité de Novak Djokovic, numéro 1 mondial et immense favori à la victoire finale. Ugo Humbert, qui affrontera Lorenzo Sonego et Gaël Monfils, qui défiera le Brésilien Thiago Seyboth Wild, auront fort à faire dans ces matchs qui s'annoncent difficiles, face à des adversaires à l'aise sur terre-battue.

Les favorites épargnées

Dans le tableau féminin, le 1er tour n'a pas réservé de grandes affiches. Il faudra néanmoins suivre le match entre Elina Svitolina et Karolina Pliskova, ancienne 11eme joueuse mondiale. L'ultra favorite et double-tenante du titre à Roland-Garros Iga Swiatek affrontera une joueuse issue des qualifications, à l'instar de Caroline Garcia et Corrie Gauff.

Pour le 72ème et dernier tournoi du Grand Chelem de sa carrière, @alizecornet va affronter la tête de série N°7 Qinwen Zheng.





Ce n'est que la 2ème fois de sa carrière que la Française affrontera dès le premier tour une des 8 premières têtes de série ! La légende raconte… pic.twitter.com/pF5PSQoUD4 — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) May 23, 2024

Enfin, Alizé Cornet (34 ans) sera opposée à Qinwen Zheng (numéro 8 mondiale et âgée de 22 ans) pour son entrée en lice dans son dernier Roland-Garros. La Française prendra sa retraite à la fin du tournoi.

Le premier tour de Roland-Garros commencera le dimanche 26 mai prochain. Le tableau complet, féminin et masculin, est à retrouver ici.