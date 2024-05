Equipe de France : les looks très originaux de Jules Koundé et Ibrahima Konaté à leur arrivée à Clairefontaine (vidéo)

Présents, ce mercredi, à Clairefontaine pour le début du rassemblement de l’équipe de France pour préparer l’Euro 2024, Jules Koundé et Ibrahima Konaté sont apparus avec des tenues qui ne sont pas passées inaperçues.

Le traditionnel bal des arrivées à Clairefontaine a encore offert des surprises. Sur les 20 joueurs, sur 25 sélectionnés par Didier Deschamps, qui se sont présentés au «château» pour le début du rassemblement de l’équipe de France avant l’Euro 2024 (14 juin-14 juillet en Allemagne), certains sont venus habiller de manières assez originales. Comme notamment Jules Koundé et Ibrahima Konaté.

Les défenseurs du FC Barcelone et de Liverpool ont remporté la palme des looks les plus remarqués. Jules Koundé, ancien défenseur des Girondins de Bordeaux, est sans doute celui qui est passé le moins inaperçu en arrivant avec des bottines à talons haut. L’arrière droit était également vêtu d’une veste en cuir sur une chemise blanche et une cravate orange. Pour le petit détail «fashion», il portait dans sa main un sac Louis Vuitton.

De son côté, Ibrahima Konaté a aussi fait très fort. Sous la pluie, il s’est présenté avec des lunettes de soleil à montures blanches et un ensemble très particulier (noir, blanc, rouge) qui recouvré une chemise et une cravate. A noter que sa veste est un modèle de la collaboration entre la marque Palm Angels et l'écurie de Formule 1 Haas (2.000 euros).

Alors que l'ensemble du groupe tricolore sera réuni à partir de lundi prochain, Kylian Mbappé et ses coéquipiers vont entamer leur préparation à l'Euro 2024 avec notamment un match amical prévu, mercredi prochain, contre le Luxembourg à Metz.