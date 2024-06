Kylian Mbappé : à quel poste l’attaquant français va-t-il évoluer au Real Madrid ?

Kylian Mbappé va renforcer un effectif déjà impressionnant au Real Madrid et Carlo Ancelotti va trouver devoir le meilleur schéma pour incorporer l’attaquant français.

Un positionnement à trouver. Tout juste vainqueur de la 15e Ligue des champions de son histoire, le Real Madrid a vu Kylian Mbappé venir renforcer un effectif déjà impressionnant malgré le départ à la retraite annoncé de Toni Kroos. Et la question n’est pas de savoir si l’attaquant français va jouer au milieu de cette pléiade de stars, car il n’y a aucun doute au regard de son talent, mais à quelle place il va évoluer au sein de l’attaque madrilène, où les postes semblent clairement établis.

Le côté gauche occupé par Vinicius Junior

Sa préférence est évidemment le côté gauche, mais il est déjà occupé par Vinicius Junior, qui a réalisé une très grande saison à ce poste avec 24 buts et 11 passes décisives en 39 matchs toutes compétitions confondues. Et Carlo Ancelotti devrait avoir du mal à déloger le Brésilien. Le côté droit est, lui, occupé par Rodrygo, mais Kylian Mbappé n’a plus évolué dans cette position depuis plusieurs années et n’a aucune volonté de jouer à ce poste.

Il ne reste donc que la position d’attaquant de pointe, qu’il a occupé lors de sa dernière saison au PSG sous les ordres de Luis Enrique. S’il bénéficiait d’une grande liberté, il ne s’est pas toujours montré enjoué à l'idée de jouer à cette place, affichant clairement sa préférence pour le côté gauche comme en équipe de France. A Carlo Ancelotti de trouver le meilleur équilibre et le meilleur schéma pour incorporer le prodige de Bondy.

L’une des solutions pour l'entraîneur italien serait d’évoluer avec deux attaquants, à savoir Kylian Mbappé et Vinicius Junior qui permuteraient à leur guise pour mettre à mal les défenses adverses. Mais une chose est sûre, Kylian Mbappé ne devrait avoir aucun mal à trouver ses marques et sa place au sein de sa nouvelle équipe. Et les futurs adversaires du Real Madrid ont du souci à se faire.