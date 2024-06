OL : Jean-Michel Aulas rachète la LDLC Arena à John Textor

Ce jeudi, le groupe de John Textor, Eagle Football Group, propriétaire de l’Olympique lyonnais, a vendu la salle multifonction de la LDLC Arena à la holding de Jean-Michel Aulas, Holnest. Ouverte en 2023, l’infrastructure avait coûté 141 millions d’euros.

Un accord qui fera oublier la brouille ? Ce jeudi, Holnest, la holding de Jean-Michel Aulas, a racheté la salle multifonction de la LDLC Arena au groupe du magnat américain John Textor, Eagle Football Group, propriétaire de l’Olympique lyonnais. Ouvert fin 2023, le complexe modulable d’une capacité de 16.000 places accueille certains matches de basket de l’Asvel de Tony Parker, ainsi que des spectacles et concerts.

Tellement fier de continuer à maintenir l’excellence de la LDLC Arena et de regrouper des institutions de premier plan pour offrir des expériences exceptionnelles aux amateurs de sports et de spectacles ! pic.twitter.com/bsKRly9dOu — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) June 6, 2024

Un montant d'environ 70 millions d'euros

«Eagle Football Group annonce la signature d'un accord avec la société Holnest et un groupe d'investisseurs entrepreneurs et institutionnels, relatif à la cession de la totalité des actions de la société OL Vallée Arena», a précisé un communiqué. Et, concrètement, cette cession porte sur un montant d’environ 70 millions d’euros pour une valorisation de l’entreprise de l’ordre de 160 millions d’euros. «Le règlement de cette transaction sera effectué sous la forme d'actions Eagle Football Group détenues par Holnest pour un montant de 16 millions d’euros environ et le solde en cash pour 54 millions d’euros environ. Le closing de la transaction devrait intervenir le 12 juin prochain», a détaillé le texte.

Président emblématique de l’Olympique lyonnais pendant près de 40 ans (1987-2023), Jean-Michel Aulas avait été à l’origine de la construction de la salle pour un coût de 141 millions d’euros. Cette-ci a été installée sur le site d’OL Vallée à Décines-Charpieu, à l’est de Lyon, juste à côté du Groupama stadium, stade qui accueille les matchs des Gones.

Une nouvelle stratégie

En vendant la LDLC Arena, le groupe Eagle Football Group poursuit sa stratégie de recentrer ses activités autour de l’équipe masculine de l’OL, qui a terminé la saison de Ligue 1 à la sixième place après une folle remontée dans le classement. «Nous sommes ravis de conclure ce projet avec Holnest. Depuis notre arrivée à Lyon, nous avons clairement exprimé notre volonté de consacrer l'ensemble de nos capitaux et de nos ressources humaines au football», s’est réjoui John Textor dans le communiqué.

«Grâce à la passion de Jean-Michel et de ses nouveaux associés, nous pouvons nous consacrer à notre objectif tandis que l'exploitation de la LDLC Arena continuera à bénéficier à l'agglomération lyonnaise et à sa région pour de nombreuses années à venir», a notamment souligné l’homme d'affaires américain. «Nous sommes heureux d'avoir pu regrouper au sein d'Holarena des institutions de premier plan dont le Conseil régional et des industriels lyonnais et parisiens tous reconnus dans leur domaine», s’est quant à lui félicité Jean-Michel Aulas.

Et pourtant, l’ancien président des Gones et John Textor ont longtemps été brouillés après le rachat de l’OL, notamment en août 2023 où le Français avait porté plainte contre son successeur pour diffamation. Mais depuis, la tension semble s'apaiser entre les deux hommes.