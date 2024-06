Affaire Paul Pogba : le parquet demande un procès contre son frère Mathias et cinq autres proches

Ce mercredi, le parquet de Paris a demandé un procès correctionnel pour Mathias, le frère de Paul Pogba, et cinq autres proches. Cela concerne l’enquête sur la séquestration et l’extorsion du champion du monde 2018.

Une fin de carrière à oublier pour Paul Pogba. Ce mercredi, un procès correctionnel a été demandé par le parquet de Paris pour son frère Mathias et cinq autres proches. Cette demande survient au terme de l’enquête sur la séquestration et l’extorsion de l’ancien international français en 2022.

Concrètement, de quoi sont-ils accusés ? Selon les réquisitions, les cinq proches concernés auraient «minutieusement préparé» une réunion en banlieue parisienne le 19 mars 2022. Durant cette rencontre, Paul Pogba s’est retrouvé séquestré et braqué par deux hommes non identifiés. Au moment des faits, ces derniers ont réclamé 13 millions d’euros au champion du monde 2018.

Le frère de Paul impliqué ?

Mais, pourquoi son frère est-il concerné ? Si Mathias n’était pas présent lors de cette réunion, il est en revanche accusé d’avoir fait pression sur son frère cadet, «empreint de la même détermination d'obtenir de (Paul Pogba) la remise de fonds». Cependant, les six accusés ont toujours clamé leur innocence le temps de l’enquête, assurant même avoir été «victimes» des braqueurs et avoir été agressés car Paul Pogba refusait de payer.

Pour extorsion avec arme et séquestration en bande organisée, ainsi que pour association de malfaiteurs criminelle, les cinq proches présents le 19 mars 2022, trois amis d’enfance et deux anciennes connaissances du quartier où ont grandi les frères Pogba, ont été mis en examen à Paris.

En revanche, une requalification des faits a été requise ce mercredi par le parquet de Paris. Ce dernier réclame l'abandon de la circonstance aggravante de la bande organisée et demande un procès en correctionnel pour tous, pour extorsion, séquestration et association de malfaiteurs délictuelle.

Un drame familial et une fin de carrière ?

Pour rappel, l’affaire avait fait la une des médias lorsque Mathias Pogba avait accusé, dans plusieurs vidéos, son cadet de les avoir «abandonnés». Et, même si l’accusé a toujours assuré durant l’enquête avoir eu peur pour sa sécurité et celle de ses proches, le parquet a demandé à ce qu’il soit jugé pour extorsion et participation à une association de malfaiteurs délictuelle. Le frère de l’ancien international français a pourtant assuré en janvier dernier avoir été manipulé par les autres suspects.

«Il ne peut être sérieusement contesté que la relation qui unit Mathias Pogba à son frère Paul a été marquée, depuis plusieurs années, par des tensions cristallisées autour de la question financière», a insisté le ministère public. «Plusieurs conversations interceptées» à l'été 2022 «attestaient de la ferme volonté de l’intéressé d'obtenir un paiement sous la menace», souligne le parquet. La décision d'un renvoi en procès ou non revient désormais au juge d'instruction.

De son côté, Paul Pogba a lui été suspendu quatre ans pour dopage. Reverra-t-on l’ancien milieu de terrain de la Juventus à son plus grand niveau ? Ou 2018 était l’apogée de sa carrière ?