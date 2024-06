Cyclisme : qu’est-ce que le «carton jaune» qui devrait bientôt être mis en place par l’UCI ?

L’UCI a annoncé la mise en place de plusieurs mesures pour renforcer la sécurité des coureurs, dont l’introduction d’un système de «cartons jaunes».

La révolution est en marche dans le cyclisme. Pour renforcer la sécurité des coureurs, après notamment les très nombreuses chutes survenus ces derniers mois, l’Union cycliste internationale a annoncé la mise en place d’une série de mesure. Elles devraient être introduites à partir du 1er août pour une phase de test qui durera jusqu’à la fin de l'année. Et l’une des mesures phares dégainées par l’instance est l’apparition de «cartons jaunes», comme au football ou d’autres sports même s’ils «n’auront pas d’existence physique», a précisé l’UCI.

Ces «cartons jaunes», qui s’ajoutent aux «cartons rouges» déjà existant pour disqualifier un coureur, serviront à sanctionner «toute personne présente à l’échelon» de la course, à savoir aussi bien les coureurs, que les directeurs sportifs ou encore les conducteurs et les pilotes de moto. Toute personne qui recevra deux cartons jaunes au cours d’une même course sera directement disqualifiée et automatiquement suspendue pendant 7 jours. Une suspension de 14 jours sera également appliquée en cas de trois cartons jaunes en l’espace d’un mois, alors que six cartons jaunes sur un an entraîneront une suspension de 30 jours. Ces sanctions ne seront effectives qu’à l’issue de la phase de test.

Et le «carton jaune» n’est pas la seule mesure prise par l’UCI. Elle a également décidé de tester «les effets de la restriction du port et de l'utilisation en course des oreillettes». Leur usage pourrait ainsi être limité qu’à deux coureurs par équipe. L’instance considère que les oreillettes peuvent «être une source de distraction, un danger d’ordre physique du fait que les unités radio sont installées sur leur dos, et représenter un risque lorsqu’un grand nombre d’équipes demandent simultanément à leurs coureurs de remonter en tête de course.» Reste à savoir si ces tests seront concluants. Réponse en fin d’année.