Élections législatives : Thierry Henry appelle à son tour à «faire barrages aux extrêmes»

Au lendemain de Kylian Mbappé, Thierry Henry, sélectionneur de l’équipe de France olympique, a appelé, ce lundi, à faire barrage aux extrêmes lors des élections législatives.

Sur la même ligne que Kylian Mbappé. Au lendemain de la prise de position du capitaine de l’équipe de France, Thierry Henry a également appelé, ce lundi, à faire barrage aux extrêmes lors des élections législatives en France (1er tour 30 juin, 2e tour 7 juillet).

Thierry Henry avant le début de la conférence :





« Je sais certainement où l'on va aller. Juste pour dire que je partage tout ce qui a été dit sur le sujet que vous connaissez bien, si on rentre dans la politique. Je partage ce qui a été dit par les joueurs et le sélectionneur… pic.twitter.com/ePN0cT5bed — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 17, 2024

«Je partage tout ce qui a été dit auparavant notamment par les joueurs et le sélectionneur. Je vais citer Marcus (Thuram), Kylian (Mbappé), Ousmane (Dembélé). Le coach aussi (Deschamps). Il y a quelque chose d’important. Ce qui fait barrage aux extrêmes, c’est d’aller voter. Donc allez voter. Personnellement, je suis contre tout ce qui divise. Et un peu plus pour ce qui peut unir», a déclaré, en conférence de presse, le sélectionneur de l’équipe de France olympique.

Présent à Clairefontaine pour le début du rassemblement et de la préparation des Bleus pour les JO 2024 de Paris, l’ancien attaquant a pris les devants et devancé les questions des journalistes sur le sujet qui anime l’Hexagone depuis les élections européennes.

Alors que l’équipe de France est actuellement en Allemagne pour l’Euro 2024, plusieurs joueurs ont évoqué l’actualité politique en France avec Marcus Thuram, qui appelé «à se battre pour que le RN ne passe pas», ou encore Kylian Mbappé, qui s’est opposé «aux extrêmes, les entités qui divisent» tout en appelant «tous les jeunes à aller voter et à prendre conscience de l’importance de la situation.»

Des prises de parole qui pourraient précéder des actes collectifs. «C’est vrai qu’en tant qu’équipe, on a pensé à faire quelque chose. (…) On a beaucoup échangé sur ce qu’on pouvait faire en tant qu’équipe, le message qu’on pouvait donner. (…) On y a réfléchi, je pense qu’on va faire quelque chose très bientôt», a indiqué Kylian Mbappé. Dès ce lundi en marge du premier match des Bleus contre l’Autriche à Düsseldorf ?