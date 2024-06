«Il n’a plus un sou» : un ancien vainqueur du Tour de France désormais sans domicile fixe

Vainqueur du Tour de France en 2012 et de cinq médailles d’or olympique, l’ancien cycliste britannique Bradley Wiggins croulerait sous les dettes et serait même sans domicile fixe.

Il est criblé de dettes. Premier Britannique vainqueur du Tour de France en 2012, Bradley Wiggins (44 ans) est dans une situation très préoccupante après la mise en faillite de sa société Wiggins Rights Limited, a rapporté le Times. Les dettes de l’entreprise s’élèveraient à 765.000 euros. Face à ces difficultés financières, plusieurs de ses biens auraient été saisis par la justice comme sa maison principale ainsi que celle qu’il possédait à Majorque. Tout comme ses différents trophées, dont ses cinq médailles d’or olympique remportées entre 2004 et 2016.

Plusieurs biens saisis

Alors qu’il a amassé plus de 13 millions d’euros durant sa carrière, aussi bien sur piste que sur route, l’ancien cycliste, qui a également été champion du monde à plusieurs reprises avant de mettre un terme à sa carrière en 2016, serait désormais sans domicile fixe, l'obligeant à s’en remettre à sa famille ou ses amis pour se loger.

«Il n’a plus un sou. C’est la galère. Il a tout perdu, vraiment tout. Sa maison, son pied-à-terre à Majorque, ses économies et ses investissements… Il ne lui reste plus un centime. C’est très triste. Je ne sais pas où il a dormi hier soir et je ne sais pas où il dormira ce soir et demain. Il n’a pas de domicile fixe», a confié son avocat Me Alan Sellers au Daily Mail.

Une véritable descente aux enfers pour Bradley Wiggins qui avait été anobli par la reine Elizabeth II d’Angleterre en 2013, après notamment sa médaille de champion olympique du contre-la-montre décroché en 2012 à Londres.