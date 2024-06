Euro 2024 : nombre de buts, aucun doublé… pourquoi la première journée a-t-elle été inédite dans l’histoire de la compétition ?

Après la première journée de l’Euro 2024, 34 buts ont été inscrits, un record pour un Championnat d’Europe à 24 nations. En revanche, ils ont tous été marqués par des buteurs différents, une première.

Cet Euro 2024 est-il parti pour battre tous les records ? Après la première journée de la phase de poules, conclue mardi soir avec la victoire du Portugal contre la République tchèque (2-1), 34 buts ont été inscrits sur les pelouses allemandes, un record pour un championnat d’Europe à 24 nations (28 buts en 2021 et 22 en 2016).

En revanche, malgré ce nombre, aucun doublé n’a été inscrit après cinq jours de compétition. C’est la première fois de l’histoire que tous les buts marqués lors d’une première journée de compétition internationale, Coupe du monde et Euro, le sont par des buteurs différents.

31/31 - Pour la toute 1re fois, les 31 premiers buts (hors CSC) d'un tournoi international majeur (EURO + Coupe du Monde) ont été marqués par 31 buteurs différents. Variété. #EURo2024 pic.twitter.com/nekA2B6zfo — OptaJean (@OptaJean) June 19, 2024

Füllkrug et Lukaku malheureux

Et pourtant, ce n’est pas faute d’avoir essayé. Un buteur aurait pu s'illustrer avec un doublé dès le match d’ouverture de l’Euro 2024 en la personne de l’attaquant allemand Niclas Füllkrug. Mais le finaliste de la Ligue des champions avec le Borussia Dortmund a vu son deuxième but être refusé pour une position de hors-jeu. En revanche, ce n’est pas le seul joueur à s’être vu refuser un but.

Romelu Lukaku en a fait l’expérience… à deux reprises. Malheureux toute la rencontre face à la Slovaquie, le buteur belge n’a pas pu empêcher la défaite surprise de son équipe (1-0). Le buteur de l’AS Roma aura été victime de la VAR, qui lui a retiré ses deux buts pour une position de hors-jeu et une légère main de son coéquipier Loïs Openda. Défait dès son premier match, la Belgique aura besoin du meilleur buteur de la phase de qualification pour l’Euro (14 buts) pour se (re)lancer dans la compétition.

Des records à venir ?

Mais cette première journée de l’Euro 2024 a aussi offert le but le plus rapide de l’histoire dans cette compétition. Et il est détenu par l’Albanais Nedim Bajrami. Lors de la rencontre face à l’Italie, l’Albanie n’aura eu besoin que de 23 secondes pour trouver le chemin des filets. Personne n’a fait mieux dans une phase finale d’un Euro.

D’autres records pourraient tomber durant ce championnat d’Europe. Alignée dès le coup d’envoi face à la Croatie, la pépite espagnole Lamine Yamal est devenu le plus jeune joueur à disputer un match de l’Euro à l’âge de 16 ans et 11 mois. Mais, s’il venait à marquer, il deviendrait dans le même temps le plus jeune buteur de l’histoire de la compétition. Le record est actuellement détenu par Johan Vonlanthen (Suisse), qui avait 18 ans et 141 jours contre la France en 2004.

À l’inverse, Cristiano Ronaldo (39 ans), qui est devenu le seul joueur de l’histoire à avoir disputé six éditions de l’Euro (2004, 2008, 2012, 2016, 2021, 2024), pourrait devenir le buteur le plus âgé s’il venait à trouver le chemin des filets pendant la compétition. Le record est actuellement détenu par l'Autrichien Ivica Vastic, qui avait 38 ans et huit mois quand il a marqué face à la Pologne à l'Euro 2008. Cette édition en Allemagne réserve donc encore bien des surprises.