Euro 2024 : compositions probables, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le match entre la France et les Pays-Bas

Quatre jours après sa victoire contre l’Autriche (1-0), l’équipe de France affronte, ce vendredi (21h), les Pays-Bas, avec déjà la possibilité de se qualifier pour les 8es de finale de l’Euro 2024.

Composition probable de l’équipe de France

Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez - Griezmann, Kanté, Rabiot - Dembélé, Thuram (ou Giroud), Barcola (ou Mbappé)

Composition probable des Pays-Bas

Verbruggen - Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké - Schouten, Veerman, Reijnders - Frimpong, Depay, Gakpo

Arbitre

Anthony Taylor a été désigné pour diriger la rencontre. Âgé de 45 ans, l’arbitre anglais a déjà été au sifflet lors d’un match entre la France et les Pays-Bas. C’était en novembre 2018 en Ligue des nations, et les Néerlandais s’étaient imposés à Rotterdam (2-0). Au total, il a arbitré à cinq reprises l’équipe de France pour un bilan de 3 victoires, dont une en match amical contre le Chili en mars dernier (3-2), pour deux défaites. En revanche, les Néerlandais n’ont jamais perdu lorsqu’ils ont été dirigés par l’arbitre anglais, avec trois victoires et un match nul.

Stade

Ce match entre l’équipe de France et les Pays-Bas se jouera sur la pelouse de la Red Bull Arena à Leipzig. Enceinte du club allemand du RB Leipzig, elle est dotée de 47.000 places, qui devraient toutes être occupées. Avant cette rencontre, ce stade a déjà été le théâtre du match entre le Portugal et la République tchèque (2-1).

Historique

Il s’agira de la 31e confrontation entre la France et les Pays-Bas, avec un bilan favorable aux Bleus. Au total, les Tricolores affichent 15 victoires contre 11 succès pour les Oranjes, pour quatre matchs nuls. Et les hommes de Didier Deschamps restent sur deux victoires face aux Néerlandais. Alors que les deux équipes étaient déjà présentes dans le même groupe lors des éliminatoires, ils se sont largement imposés à l’aller au Stade de France en mars 2023, avec un doublé de Kylian Mbappé (4-0), avant de récidiver au retour à Amsterdam en octobre dernier, avec un nouveau doublé du capitaine tricolore (1-2). Mais l’attaquant français, victime d’une fracture du nez contre l’Autriche, est très incertain pour ce rendez-vous.

La France qualifiée si…

Après sa victoire contre l’Autriche lors de son entrée en lice (1-0), l’équipe de France a l’occasion de valider son billet pour les 8es de finale en cas de nouveau succès face aux Pays-Bas, et de match nul un peu plus tôt entre la Pologne et l’Autriche. Les Bleus peuvent même s’assurer la 1ère place de leur groupe avant le dernier match de la phase de groupes en cas de victoire, et si les Polonais ne battent pas l’Autriche (défaite ou nul).

Diffusion TV

La rencontre entre la France et les Pays-Bas sera à suivre en direct à partir de 21h sur M6 et beIN SORTS 1 (disponible via MyCanal).