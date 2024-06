Euro 2024 : Kylian Mbappé est arrivé à Leipzig sans masque ni pansement (photo)

A la veille du 2e match de l’équipe de France à l'Euro 2024, ce vendredi (21h), contre les Pays-Bas, Kylian Mbappé est arrivé à Leipzig sans masque ni pansement sur le nez.

Un nouveau motif d’espoir ? A un peu plus de vingt-quatre heures du 2e match de l’équipe de France, ce vendredi, contre les Pays-Bas à l’Euro 2024, Kylian Mbappé et ses coéquipiers sont bien arrivés à Leipzig, théâtre de la rencontre entre Français et Néerlandais. Et l’attaquant tricolore, victime d’une fracture du nez face à l’Autriche, a été aperçu avec des lunettes de soleil, mais sans masque ni pansement. Un signe positif avant d’affronter les Oranjes, alors qu’il a effectué un entraînement léger, mercredi, avec notamment des tours de terrain en compagnie du préparateur physique des Bleus et des frappes.

Les Bleus sont arrivés à Leipzig#FiersdetreBleus pic.twitter.com/FIdVVpSZ0c — Equipe de France (@equipedefrance) June 20, 2024

Mais cela ne garantit rien sur sa présence au coup d’envoi. Aucun risque ne sera pris avec le futur joueur du Real Madrid et l’entraînement prévu en fin d’après-midi (18h30) pourrait être déterminant concernant son éventuelle participation à la rencontre dès le coup d’envoi. Une décision finale pourrait être prise au dernier moment après concertation entre le joueur, qui n’a pas caché son envie de jouer, et l’ensemble du staff tricolore. Tout dépendra aussi de ses sensations avec le masque qu’il devrait être amené à porter. Mais l’espoir est permis au regard des derniers éléments.

Les images du voyage à Leipzig #FiersdetreBleus pic.twitter.com/yWgg7IxXmS — Equipe de France (@equipedefrance) June 20, 2024

En cas d’absence dans le onze de départ, Kylian Mbappé pourrait être remplacé au sein de l’attaque tricolore par son ancien coéquipier Bradley Barcola. L’attaquant du PSG a été particulièrement en vue lors de la large victoire des Bleus qui ont peu ou pas joué face à l’Autriche, mardi, contre les U21 de Paderborn en inscrivant un triplé (7-0). Et Didier Deschamps serait tenter de lui laisser sa chance dans ce match qui pourrait permettre à l’équipe de France de se qualifier pour les 8es de finale. A l’ancien lyonnais, auteur d’une saison convaincante avec le club de la capitale, de tenter d'en profiter pour la saisir si elle se présente.