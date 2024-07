Poker : Kool Shen remporte une prime de près 100.000 euros aux Championnats du monde à Las Vegas (vidéo)

Actuellement à Las Vegas (Etats-Unis) pour les Championnats du monde de poker (WSOP), Kool Shen a remporté, mardi, une prime de près de 100.000 euros sur un tournoi auquel il participait.

Il y a du beau monde actuellement à Las Vegas. La capitale mondiale du jeu accueille les Championnats du monde de poker jusqu’au 17 juillet. Un événement que Kool Shen ne manque pas depuis plusieurs années avec quelques performances notables. Après s’être illustré sur le «Senior High Roller» à 5.000 dollars l’entrée (environ 4.650 euros) avec une très belle 6e place et un gain de 99.203 dollars (environ 92.200 euros), l’ancien membre du groupe NTM a enchaîné avec le «Mystery Bounty» à 10.000 dollars l’entrée (environ 9.300 euros). Comme son nom l’indique, ce tournoi, l’un des plus beaux des WSOP, offre des primes mystérieuses lorsqu’un joueur en élimine un autre. Et Bruno Lopes a touché le pactole.

Sur le 10 000$ Mystery Bounty @WSOP, @KSofficiel a profité d'un retour de pause pour aller tirer son bounty... et il a ouvert l'un des coffres à 100 000$ !





La plus grosse prime de 250 000$ a été remportée un peu plus tôt par le Brésilien Felipe Ketzer#wsop pic.twitter.com/uJbM3ZITRA — PokerNews France (@PokerNewsFrance) July 2, 2024

Qualifié pour le 2e jour du tournoi, il s’est distingué avec une nouvelle place payée, mais il a surtout ouvert l’un des coffres mystères contenant 100.000 dollars (environ 93.000 euros). L’artiste, devenu joueur professionnel de poker et membre du Team Winamax, n’a pas caché sa joie et a immortalisé le moment avant d’être félicité par plusieurs membres de son équipe comme Romain Lewis, Julien Sitbon ou encore Joao Vieira.

Cette très jolie prime a sans doute rendu un peu moins amère son élimination à la 123e place, qui lui tout de même permis d’empocher 13.605 dollars (environ 12.640 euros). C’est désormais sur le mythique main event que Kool Shen va tenter de briller et de s'offrir une nouvelle place payée. Et pourquoi pas décrocher son premier bracelet de champion du monde et les plus de 12 millions d’euros promis au vainqueur.