Football : Harry Kane inaugure une statue pas très ressemblante à son effigie à Londres

L’attaquant anglais Harry Kane a profité de la trêve internationale pour inaugurer une statue pas très ressemblante à son effigie dans l’Est de Londres.

Les statues, ce n’est pas toujours une très bonne idée. Celle à l’effigie d’Harry Kane en est encore la preuve. Comme plusieurs sportifs avant lui, le capitaine de l’équipe d’Angleterre a eu le droit à cet honneur avec une représentation de lui qu’il a inaugurée, ce lundi, au Peter May Center dans l’Est de Londres. La sculpture, qui a été placée devant une fresque dédiée à l’ancien joueur de Tottenham, représente l’attaquant du Bayern Munich assis sur un banc avec un ballon sur la cuisse et le maillot de l’équipe d’Angleterre sur les épaules.

The Peter May Centre in London have unveiled a life-sized statue of Harry Kane. pic.twitter.com/6O5BlWSAXX — Football Tweet (@Football__Tweet) November 18, 2024

Mais la ressemblance avec Harry Kane est quelque peu approximative et a suscité de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux, «moche» étant le qualificatif qui revient le plus souvent pour décrire cette statue qui aurait coûté aux alentours de 8.600 euros. Certains ont même fait la comparaison avec la statue complètement ratée de Cristiano Ronaldo, dévoilée à l'aéroport de Madère (Portugal) en 2017.

After 4 years in storage, England captain Harry Kane's statue has finally been unveiled





However, it hasn't escaped criticism with some drawing comparisons to Cristiano Ronaldo's infamous statue #ITVFootball pic.twitter.com/LhKpsQxLqo — ITV Football (@itvfootball) November 18, 2024

Peut-être par politesse, Harry Kane a lui fait part de sa «fierté» et s’est affiché avec un large sourire au côté de son «double», qui aurait été achevé en 2020 et serait resté dans un entrepôt avant d’être dévoilé près de cinq ans plus tard, selon le Daily Mail.

A real proud moment for me to go back to where my life in football began and unveil a statue. I hope it helps inspire the next generation to work hard and believe in themselves. pic.twitter.com/rbAs8RrZgS — Harry Kane (@HKane) November 18, 2024

«C’est un véritable moment de fierté pour moi de revenir là où ma vie dans le football a commencé et d’inaugurer une statue. J’espère que cela aidera à inspirer la prochaine génération à travailler dur et à croire en elle-même», a-t-il posté sur son compte X (anciennement Twitter), sans toutefois commenter le résultat.