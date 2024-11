«Que l’on se souvienne de moi comme d’une bonne personne» : les mots très touchants de Rafael Nadal après sa retraite

Mardi soir, à Malaga, Rafael Nadal a tiré sa révérence après 23 années sur le circuit et presque autant de titres du Grand Chelem (22). Devant son public, l’Espagnol a adressé ses derniers mots aux supporters, en affirmant vouloir rester dans les mémoires comme une «bonne personne».

Deux ans après Roger Federer, au tour de Rafael Nadal de ranger ses raquettes. À Malaga, l’homme aux 14 Roland-Garros a tiré sa révérence après une ultime défaite en quarts de finale de la Coupe Davis contre les Pays-Bas. «Ça ne s’est pas terminé comme on l’aurait tous aimé», à savoir par une qualification de l’Espagne, a regretté le héros du jour lors d'une cérémonie d'hommage, qui a commencé par une litanie de remerciements.

Mais si la légende espagnole n’a pas réussi à prolonger le plaisir avec ses compatriotes, il aura néanmoins conquis le cœur des supporters tout au long de sa carrière. À tel point que la salle était debout pour l’acclamer mardi soir, y compris dans les tribunes réservées aux spectateurs néerlandais. Reconnu dans le monde entier pour son jeu, Rafa a aussi marqué ses fans par sa personnalité. «Tu as été notre exemple», a bien résumé le capitaine de l’Espagne David Ferrer.

Au moment de faire ses adieux au circuit mondial de tennis, Rafael Nadal a pris le temps de remercier sa famille, qui a joué un rôle essentiel dans sa carrière, particulièrement son oncle et entraîneur au long cours Toni Nadal. «Vous ne m'avez jamais fait défaut, vous avez fait en sorte que je garde les pieds sur terre, je pars serein», a affirmé le gaucher.

Malgré l’émotion qui a envahi la nuit andalouse, l’Espagnol au 22 titres de Grand Chelem fait l’unanimité et peut partir la tête haute. «Les titres, les records sont là, mais j’aimerais que l’on se souvienne de moi comme d’une bonne personne, qui se souvient de ses origines, d’un petit gars de Majorque. J’ai eu la chance que mon oncle et ma famille me soutiennent à tout moment pour réaliser mes rêves. Je veux que l’on se souvienne de moi comme du garçon qui a réalisé ses rêves», a lâché le nouveau retraité.

Rafa Nadal during his retirement speech:





“The titles, numbers, they’re there. People probably know that. The way I’d like to be remembered more is like a good person from a small village in Mallorca.”



