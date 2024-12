Royaume-Uni : le capitaine de Crystal Palace évite une sanction pour avoir écrit «I Love Jesus» sur son brassard arc-en-ciel

Capitaine de Crystal Palace, Marc Guéhi a évité une sanction de la Fédération anglaise de football pour avoir écrit «I Love Jesus» sur son brassard arc-en-ciel, ce week-end, contre Newcastle (1-1).

La Fédération anglaise de football a été indulgente. Capitaine de Crystal Palace, Marc Guéhi a échappé à une sanction pour avoir écrit «I Love Jesus» sur son brassard arc-en-ciel, ce week-end, lors du match de Premier League contre Newcastle (1-1), a rapporté ESPN. Pour cette inscription, qui n’est pas passée inaperçue et a suscité de nombreux commentaires outre-Manche, le défenseur international anglais, fervent catholique, encourait une suspension ainsi qu’une amende.

Car si le règlement autorise les «slogans/emblèmes d’initiative promouvant le football, le respect et l’intégrité», les «slogans, déclarations ou images politiques, religieux ou personnels», sont eux interdits. Et le «slogan religieux» inscrit sur brassard aurait pu être considéré comme une facteur aggravant par l’instance, qui n’a pas sanctionné non plus Sam Morsy.

L’international égyptien, qui évolue à Ipswich Town, a été le seul capitaine à refuser de porter le brassard arc-en-ciel, lors la campagne «Rainbow Laces» en soutien à la communauté LGBTQ+, pour des raisons religieuses. La FA a estimé que Sam Morsy, musulman pratiquant, n’avait enfreint aucun règlement relatif aux équipements.

De son côté, le club anglais a assuré qu’il «respectait la décision de (son) capitaine Sam Morsy, qui a choisi de ne pas porter le brassard arc-en-ciel en raison de ses convictions religieuses», affirmant que «d’autres initiatives sont prévues pour le match de mardi à domicile contre Crystal Palace» avec la volonté de continuer «à développer un environnement où tous sont valorisés et respectés, sur le terrain comme en dehors».