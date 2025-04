Ligue 1 : touché au visage face à Auxerre, Lucas Chevalier a «deux ou trois dents cassées»

Lors de la victoire du LOSC contre Auxerre (3-1), ce dimanche lors de la 30e journée de Ligue 1, le gardien lillois a été victime d’un choc à la tête après un coup de genou de son défenseur Alexsandro. Selon son entraîneur, le portier a «deux ou trois dents cassées».

Une victoire qui laisse des traces. Ce dimanche, lors de la victoire du LOSC face à Auxerre (3-1), comptant pour la 30e journée de Ligue 1, le gardien lillois Lucas Chevalier a terminé la rencontre avec «deux ou trois dents cassées» après un choc avec son défenseur brésilien Alexsandro.

«On a eu peur»

Alors que le LOSC menait de deux buts et n’avait pratiquement jamais tremblé dans le match, les Dogues ont relancé Auxerre avec un but contre son camp d'Alexsandro qui, en taclant devant Lassine Sinayoko, a trompé Lucas Chevalier (90e+2). En effectuant son geste défensif, le Brésilien a malencontreusement infligé un coup de genou au gardien français. Touché, le portier lillois est resté sonné jusqu’au coup de sifflet final.

De quoi inquiéter son entraîneur. «On a eu peur», a reconnu Bruno Genesio, qui a également ajouté que son gardien était «assez énervé» après la rencontre. «Je me mets à sa place : pour un gardien, c'est toujours important de ne pas encaisser de but. Ça l'est aussi pour l'équipe. Lorsque l'adversaire n'en marque pas, il n'est pas nécessaire de le marquer nous-mêmes. Avant qu'on encaisse ce but, il y avait déjà eu des alertes sur des ballons qu'on lui a donnés», a-t-il pesté en faisant référence aux passes en retrait dangereuses de certains de ses coéquipiers.

Trois dents cassées pour Lucas Chevalier sur l’action du but de l’AJ Auxerre lors de #LOSCAJA. Une blessure qui ne nécessitera pas de temps d’absence mais un passage chez le dentiste. pic.twitter.com/PCYhEENw6R — Le Petit Lillois (@LePetitLillois) April 20, 2025

Sur son compte Instagram, le gardien international français a donné des nouvelles de son choc avec le défenseur brésilien. Malgré l’intensité du coup de genou et ses dents perdues, Lucas Chevalier a réagi avec humour. «J’ai réussi à retrouver un bout du puzzle», a-t-il écrit en story, accompagné d’une photo montrant un bout de sa dentition. Une chose est sûre, le portier français n’a pas peur du contact et est prêt à tout pour défendre sa cage.