NBA : l’énorme performance de Rudy Gobert qui élimine les Lakers avec les Wolves (vidéo)

Porté par un énorme Rudy Gobert, les Minnesota Timberwolves ont éliminé les Los Angeles Lakers de LeBron James et Luka Doncic lors du premier tour des play-offs NBA mercredi en remportant le match 5 (103-96).

Il a pris les choses en main. Les Wolves ont réussi une performance exceptionnelle en éliminant les Lakers (4-1) lors du premier tour des playoffs NBA. Vainqueurs 103 à 96, les Timberwolves ont pu s’appuyer sur un double-double du Français Rudy Gobert (27 points, 24 rebonds).

Omniprésent des deux côtés du terrain pendant ses 38 minutes de jeu, le pivot tricolore de 32 ans a livré son match référence pour sa 9e campagne de play-offs, la troisième avec Minnesota après neuf saisons chez le Jazz d'Utah. Pour une fois, Gobert a été la principale arme offensive de son équipe face à des Lakers qui n'avaient aucun «grand» à lui opposer et qui ont concentré leurs efforts défensifs sur d'autres joueurs.

RUDY GOBERT DOMINATES INSIDE TO LIFT THE @Timberwolves INTO THE WEST SEMIS!



27 PTS

24 REB (9 OREB)

2 BLK

80.0 FG% (12-15 FGM)



Gobert is just the FOURTH player to record 25/20 on 80+ FG% in a playoff game... and the first since 1996 pic.twitter.com/UFAgmqZQE0

— NBA (@NBA) May 1, 2025