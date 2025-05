Jason Koon : «A l’EPT Monte-Carlo, on est comme dans un rêve»

Pour le célèbre joueur américain Jason Koon, comme de nombreux passionnés de poker à travers le monde, l’EPT Monte-Carlo est l’un des rendez-vous incontournables tant pour son emplacement que son prestige.

Pourquoi l’EPT Monte-Carlo est-il l’un des meilleurs tournois au monde ?

A l’EPT Monte-Carlo, on est comme dans un rêve. C’est un peu comme ce qu’on voit dans les films avec le bord de mer, l’opulence, les gens chics et les belles voitures. Quand on arrive ici, on sent une ambiance particulière. C’est vraiment un endroit spécial. J’ai la chance de pouvoir jouer au poker dans beaucoup d’endroits dans le monde et souvent ma chambre d’hôtel est le seul endroit où j’ai vraiment envie de rester. Mais à Monte-Carlo, c’est tout le contraire. J’ai envie de sortir et d’admirer la beauté des lieux.

Welcome to EPT Monte-Carlo 2025! 🇲🇨



The cards are in the air, and the first EPT stop of the year is officially underway.

Follow along for updates from one of poker’s most iconic destinations! pic.twitter.com/ASYv8qLFCD — PokerNews (@PokerNews) April 30, 2025

En quoi est-il différent des autres ?

Ce tournoi a une atmosphère différente des autres notamment en raison de son cadre luxueux. Car le lieu où nous jouons est tout aussi exceptionnel. L’intérieur est magnifique. Je crois que c’est le seul endroit où j’ai joué au poker avec le toit ouvert. C'est vraiment à part. Je trouve ça à la fois magnifique, élégant et classe. J’aimerais que tous les tournois de poker soient comme celui-ci.

Justement la fameuse «Salle des étoiles» est-elle la plus belle du monde ?

Probablement, même si c’est difficile à dire. J’ai eu la chance de jouer dans des endroits magnifiques. J’ai même joué une fois au poker à la Tour Eiffel. C’était génial. J’ai joué au Monténégro et c’est magnifique aussi, juste au bord de la mer. Mais oui, pour moi, c’est peut-être la plus belle salle du monde.

🔞 début du day 2 de l’#eptmontecarlo avec une tooooonne de 🇫🇷🇧🇪🇨🇭🇲🇦🇹🇳🇩🇿🇨🇦🇱🇧 avec @Bennyestud !



Ça se passe à partir de 12:00 et l’objectif aujourd’hui est de rentrer dans l’argent



Venez passer la journée avec nous sur @PokerStarsFRhttps://t.co/UV2IviEVHT@PatrickBruel in ! pic.twitter.com/TVTFUub8rt — Julien BRECARD (@Yuestud) May 6, 2025

Le considérez-vous comme un rendez-vous immanquable ?

Honnêtement, à ce stade de ma vie, je considère aucun tournoi comme immanquable, car j’ai deux petits garçons et je veux passer tout mon temps avec eux. Mais si je dois me lever pour participer à un tournoi de poker, celui-ci figurerait évidemment en tête de liste. Il reste un rendez-vous incontournable pour la majorité des joueurs de poker.

Peut-on considérer comme l’EPT Monte-Carlo un peu comme des WSOP en Europe ?

Pour moi, c’est même mieux. Au début de ma carrière, j’ai participé à beaucoup d’événements WSOP, et maintenant, je ne peux pas participer à autant de tournois. Les WSOP sont une marque incroyable, mais la plupart de leurs tournois sont très longs avec beaucoup de joueurs et je ne peux plus passer quatre ou cinq jours à jouer un tournoi de poker. Et l’EPT Monte-Carlo fait partie des grands tournois, où je peux affronter les meilleurs joueurs du monde, qui plus est dans des endroits qui passionnent. Pour moi, c’est un événement plus important.

Est-ce un objectif pour vous de remporter un jour ce tournoi ?

Si je remporte le Main Event, ce serait un objectif incroyable que je n’ai pas encore atteint. J’ai gagné un bracelet WSOP, mais si je réussissais à gagner ce tournoi, je pense que ce serait plus précieux. Mais je sais à quel point la route est longue pour y parvenir et le niveau très relevé. Je vais tout faire pour y parvenir sans me mettre de pression car sinon c’est le meilleur moyen d’être déçu.